Dies ist ein Auszug aus dem Buch „Starting a Revolution. Was wir von Unternehmerinnen über die Zukunft der Arbeitswelt lernen können“, das gerade auf Deutsch im Ullstein Verlag erschienen ist. Die Autorinnen Naomi Ryland, Mitgründerin der Jobbörse für soziale Berufe namens tbd* (früher „The Changer“) und Folkdays-Macherin Lisa Jaspers lassen darin verschiedene Unternehmerinnen zu Wort kommen und berichten von ihren eigenen Erfahrungen. Es geht, unter anderem, um alternative Ansätze im Team Building und in der Unternehmensführung. Der nachfolgende Auszug handelt von ihrer ambivalenten Beziehung zum Thema Wachstum.

Vor einigen Monaten hielten wir beide gemeinsam einen Vortrag auf einer der vielen Berliner Startup-Konferenzen. Am Eingang wurden wir gebeten, uns einen farbigen Sticker aufs Shirt zu kleben – vermutlich als Ice-Breaker, um mit den anderen Teilnehmer*innen und Sprecher*innen leichter ins Gespräch zu kommen. Als Firmengründerinnen hatten wir genau drei Kennzeichnungen zur Auswahl: „Pre-Seed“ (Gründungsphase), „Seed“ (erste Finanzierungsrunde) oder „Series A“ (Wachstumsfinanzierung).

Diese Begriffe sollten einer Investor*in signalisieren, wie viel Geld man gerade fürs eigene Unternehmen braucht. Damit wurden wir schon am Eingang der Konferenz auf ein einziges Ziel, nämlich das Finden eines Investors, reduziert. Als ob es nur diesen einen Weg gäbe und als ob unsere Identitäten und Werte als Unternehmerinnen keine Rolle spielten. Das ist übrigens nicht untypisch für solche Konferenzen: Fast immer geht es um Themen wie Finanzierung und Wachstum. Für einen angeblich so „disruptiven“ Sektor sind Startup-Konferenzen (und Startup-Leute) oft erstaunlich uninnovativ. Ein Beispiel dafür ist das vorherrschende Wachstumsmodell mit dem Diktum „Klein anfangen, aber dann ganz schnell der Größte werden“ – und zwar mit Risikokapital.

Wann immer wir Unternehmerkolleg*innen bei Startup-Events treffen, werden in den ersten 30 Sekunden unweigerlich zwei Fragen gestellt: Erstens: Wie groß ist dein Team? Zweitens: In welcher Investmentrunde seid ihr? Falls wir nicht lügen, um uns und unserem Gegenüber eine peinliche Situation zu ersparen, werden unsere Antworten meist mit einem verlegenen Nicken kommentiert. Gefolgt von einem schnellen Abgang. Denn unsere Firmen sind nicht riesig, und wir haben auch keine Millionen an Kapital. Also beobachten wir unsere Gesprächspartner*in dabei, wie sie zur nächsten Teilnehmer*in eilt, die ihnen so viel mehr Startup-Weisheit oder wichtige Kontakte bieten könnte. Denn Startup-Erfolg wird üblicherweise an der Investmentsumme gemessen – je größer die Investition, desto besser bist du. Andere Metriken, die wirklich etwas über den Erfolg eines Unternehmens ausdrücken würden, werden größtenteils ignoriert.

Ooia-Gründerin: Sie will eine Frauenquote in VC-Portfolios Deutsche Investoren geben ihr Geld selten Frauen. Ooia-Gründerin Kati Ernst glaubt, mit einer selbst auferlegten Frauenquote für Startup-Investments ließe sich das ändern.

Diese Haltung setzt Gründer*innen unter enormen Druck, Geld aufzutreiben und schnell zu wachsen – oft schneller, als für die Gründer*in, die Firma und die Mitarbeiter*innen gut und gesund ist. Von der Auswirkung auf unseren Planeten ganz zu schweigen. Die Idee von unendlichem Wirtschaftswachstum ist aber lediglich ein Paradigma. Wir glauben zwar alle, dass es so sein muss, aber tatsächlich ist es ein modernes Phänomen. Ganz offensichtlich brauchen wir einen Paradigmenwechsel. Uns frustriert, dass viele kluge Menschen aus der Startup-Welt größtenteils diesem Ziel des grenzenlosen Wachstums hinterherrennen und Druck auf andere ausüben, dasselbe zu tun, weil es wenig Raum für andere Narrative zulässt.

Alternativen zum „Wachstum um jeden Preis“

Eines unserer Probleme mit dem aktuellen Finanzierungsmodell ist: Es setzt langsameres, stabiles Wachstum mit mangelndem Enthusiasmus oder Ehrgeiz gleich. Natürlich ist das oft eine totale Fehleinschätzung. Wachstum ist nur dann sinnvoll, wenn es dir, deiner Firmenmission und deinem Team nützt. Wachstum als Selbstzweck dagegen ist langweilig, fantasielos und Ego-getrieben. Außerdem zerstört es unseren Planeten und spaltet Gesellschaften.

Anzeige

Falls du dein Unternehmen achtsam erfolgreich machen willst – anstatt falschen Konzepten von Erfolg nachzujagen –, haben wir für dich ein paar unserer Erkenntnisse zum Thema „Wachstum“ zusammengetragen.

Wachstum durch Finanzierung

Natürlich ist Geld per se nicht böse. Es kann eine extrem positive Kraft entwickeln – vor allem, wenn es gezielt und im Einklang mit ethischen Werten eingesetzt wird. Unser Verhältnis zu Geld sagt eine Menge über unser Selbstwertgefühl aus. So weist Vivienne (KI-Expertin und Gründerin Vivienne L’Ecuyer Ming, Anm. d. Red.) darauf hin, dass Unternehmerinnen in Finanzierungsrunden immer noch nach weniger Geld fragen als ihre männlichen Counterparts. Wissenschaftler*innen haben allerdings herausgefunden, dass Unternehmerinnen nach mehr Geld fragen, wenn sie von anderen Unternehmerinnen umgeben sind, die ebenfalls mehr Geld bekommen haben. Ein weiterer Beleg dafür, dass fehlende Gendergerechtigkeit NICHT durch individuelle Maßnahmen gelöst werden kann – wie etwa absurde Trainings, die zur Stärkung des Selbstbewusstseins von Frauen angeboten werden. Echten Wandel kann es nur geben, wenn sich das System verändert.

Wir müssen uns eingestehen, dass unser aktuelles Startup-Finanzierungssystem von Männern für Männer geschaffen wurde und dass es Frauen nicht auf dieselbe Weise repräsentiert und fördert. Es wird zwar viel getan, um den Status quo hin zu mehr Gleichberechtigung zu verändern, aber wollen wir wirklich Teil dieses Systems werden? Wir sollten uns davon verabschieden, Frauen in ein kaputtes System zu integrieren, und stattdessen diejenigen Frauen (und Männer) unterstützen, die Alternativen zu diesem System schaffen.

Wie viele Gründer*innen sah Anna (Wildling-Gründerin Anna Yona, Anm. d. Red) anfangs in der Investor*innensuche den besten und einzigen Weg, ihre Firma zu vergrößern. Heute liefert Wildling Shoes den Beweis dafür, dass es einen anderen Weg gibt. Business Angels und Risikokapitalgeber verschaffen dir vielleicht die meisten Punkte im Startup-Bingo, sind aber nicht für alle jungen Unternehmen die richtige Wahl. Zumal wenn dieses Unternehmen in der Absicht gegründet wurde, „alles anders zu machen“ und sich nicht den Regeln und Anforderungen anderer Leute unterwerfen zu wollen.