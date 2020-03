Dieser Artikel erschien bereits am 23. Juni 2018. Weil Commentaro bei „Die Höhle der Löwen“ auftritt, veröffentlichen wir ihn an dieser Stelle mit Aktualisierungen erneut.

„Wann geht diese Null endlich in den Ruhestand?“ und „als Kommentator unerträglich!” hieß es auf Twitter, als das ZDF im Jahr 2018 das Weltmeisterschaftsspiel Australien gegen Frankreich übertrug und Béla Réthy als Kommentator einsetzte.

„Neben dem Ergebnis von Sportevents ist der Kommentator das am zweitstärksten diskutierte Thema“, sagt Gisbert Wundram. Er hat daraus gemeinsam mit Bendix Eisermann ein Geschäftsmodell gemacht: Wer über die Fernsehkommentatoren meckert, kann es auf ihrer im Mai 2018 gelaunchten Plattform Commentaro besser machen. Täglich stellen die Gründer neue Videoclips aus verschiedenen Sportarten auf die Seite, die die Nutzer selbst kommentieren können.

Commentaro – das Musical.ly für Fußballfans?

Die bis zu zwei Minuten langen Filme zeigen Highlights aus Spielen und Turnieren, etwa Torschüsse und Fouls. Über ein Headset oder Kopfhörer mit eingebautem Mikrofon können die User ihre eigene Stimme aufzeichnen und über den Videoclip legen. Nutzbar ist das Angebot kostenlos am Desktop oder per App.

Das Konzept hinter dem Hamburger Startup erinnert an das der Video-App Musical.ly. Hier verleihen die Nutzer einer Tonspur ihr Gesicht – bei Commentaro ist es genau umgekehrt, hier verleihen sie einem Video ihre Stimme. Musical.ly ist insbesondere bei Teenagern weltweit erfolgreich, Ende 2017 hat das Startup den 700-Millionen-Exit geschafft. Wundram geht für die Commentaro-Videos ebenfalls von einer „sehr hohen Viralität“ aus.

Premiumversion soll Geld bringen

Teilen können die Nutzer ihre kommentierten Clips nur per Link auf die Commentaro-Seite – downloaden ist aus rechtlichen Gründen verboten. „Im Sportrechtebereich achten die Lizenzgeber sehr stark darauf, wo ihr Bildmaterial verwendet wird“, so Wundram. Das Hamburger Startup bezog die Videos anfangs nur vom Sportmarketing-Konzern IMG. Inzwischen (März 2019) arbeite man auch mit anderen Rechteinhabern wie Sport1 und Airtango zusammen, so der Gründer.

Außerdem greifen Wundram und Eisermann auf eigenes Material zurück: 2007 haben sie gemeinsam Sportdigital gegründet, einen Bezahl-Fernsehsender für Fußballspiele verschiedener Länder und Ligen. Geld verdienen Wundram und Eisermann mit ihrem Startup, indem sie Werbung vor die Sportvideos schalten. Zudem arbeiten sie nach eigenen Angaben an einer kostenpflichtigen Premiumversion. Für 1,99 Euro im Monat sollen zahlende Nutzer Fußballspiele live kommentieren können.

Keine Angst vor Corona

Clips von der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 gab es auf Commentaro zwar auch, allerdings nur vom Training. An den Bildern der Spiele selbst hatte das Startup keine Rechte. Das ZDF dagegen verfügte über diese Rechte – und schuf damit für die Weltmeisterschaften ein Angebot, das dem von Commentaro stark ähnelte. „Be Béla“ hieß das Tool, das in die Mediathek-App des Senders integriert war und Höhepunkte der WM-Spiele zum Selbstkommentieren bot. „Das belegt uns, dass wir mit Commentaro genau das richtige machen“, so Wundram über den Wettbewerber.

In den kommenden Monaten dürfte es für das Startup schwierig werden, an neue Clips zu kommen. Wegen der Corona-Pandemie finden keine Sportevents mehr statt, die Fußball-Europameisterschaft 2020 ist verschoben. Laut Wundram kein Problem für Commentaro: „Wir haben ja ein riesiges Archiv, aus dem wir uns bedienen können. Daher werden wir immer genug Content zur Verfügung haben.“

Knapp zwei Jahre nach dem Start liegt die Anzahl der Commentaro-Nutzer laut dem Gründer bei knapp 5.000. „Leider ist das Portal immer noch nicht hinreichend in der Zielgruppe bekannt, aber daran arbeiten wir.“ Dabei sei Sportkommentator ein Beruf, von dem viele Sportfans träumen: „Viele glauben, dass sie es besser können, als die Kommentatoren, die man kennt, und wünschen sich, mit ihrem Können an die Öffentlichkeit zu kommen.“

In der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ pitchen er und sein Mitgründer Bendix Eisermann nun um ein Investment in Höhe von 250.000 Euro. Dafür würden sie 25 Prozent der Firmenanteile abgeben.

