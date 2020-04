Eine flache Einlegesohle aus Stahl – an dieser Entwicklung haben die beiden Brüder Peter und Werner Mucha fünf Jahre lang getüftelt. Der Druck des Körpergewichts könne sich durch die Sohle gleichmäßig auf den ganzen Fuß verteilen und so eine hohe Belastung des Vorderfuß vermeiden, versprechen die Fleximed-Gründer.

In der Abrollbewegung sei die Sohle laut den Brüder außerdem flexibel, so dass die Laufbewegung der Träger unterstützt werden könne. Der Federstahlkern in ihrem Produkt soll den Füßen seiner Träger Stabilität geben. Mittlerweile halten sie auch ein Patent auf ihre Erfindung.

Auch in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) präsentieren die Muchas ihre Sohle, dort noch unter dem Namen Fleximed. Wie ein Blick auf ihre aktuelle Homepage zeigt, haben sie ihr Produkt mittlerweile in Flexmed umbenannt. Von ihrem Auftritt bei DHDL erhoffen sich die Gründer jemanden, der sie beim Vertrieb unterstützen könnte, so Werner Mucha. Einer, der genau so an ihr Produkt glaube, wie sie das täten. Den TV-Juroren bieten sie 20 Prozent der Firmenanteile für 140.000 Euro.

Bild: TVNOW / Bernd-Michael Maurer