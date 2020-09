Rund 18 Prozent des Stroms wird in Deutschland mithilfe von Photovoltaik erzeugt. Gründer Donald Müller-Judex will Solaranlagen nicht nur an Gebäuden anbringen, sondern die Technologie mit seinem Startup Solmove direkt auf die Straßen bringen. „Ich träume von einer Welt, in der wir mit unseren elektrischen Autos über Solarstraßen fahren können,“ so der gebürtige Potsdamer im Gespräch mit Gründerszene.

Das Startup entwickelt Photovoltaikplatten in quadratischer Form, welche an der Oberfläche mit Glas geschützt sind. Diese Platten sollen als Straßenbelag auf versiegelte Flächen wie Parkplätze, Fußwege, Radwege und Seitenstreifen geklebt werden. Die Solarzellen inmitten der Platten sollen eingefangenes Sonnenlicht in elektrischen Strom umwandeln und in eigens verbauten Akkus speichern können. Ein Quadratmeter Solarpanel kostet laut Angaben des Startups 250 Euro. Wofür die Kommunen und Städte den Solarstrom nutzen, ist ihnen überlassen. Laut Müller-Judex würden sich am Reifenabrieb und Bremsverhalten von Fahrzeugen nichts verändern. In kalten Jahreszeiten könnte sein neuer Straßenbelag sogar die Bildung von Glatteis vermeiden, indem die Platten sich aufheizen.

Für Kommunen und Städte eine Technologie, die sich lohnen könne

Solmove hat aber auch noch andere Funktionen geplant: Der Strom könne beispielsweise dafür genutzt werden, um E-Autos induktiv, also kontaktlos während der Fahrt oder stillstehend auf dem Parkplatz, zu laden. Die Sensorik des Straßenbelags könne darüber hinaus in der Lage sein, vorbeifahrende Autos zu zählen, um beispielsweise die Ampelschaltungen zu optimieren. Das sei aber aktuell noch „Zukunftsmusik,“ so Müller-Judex. Diese Technologie könne sich für Kommunen und Städte lohnen, da sich dadurch der teure Straßenbau durch die Stromerzeugung einfacher refinanzieren lasse.

Die Idee für Solmove hatte Gründer Donald Müller-Judex 2012. Während einer dreitägigen Autofahrt machte er die Beobachtung, dass Straßen „Platz ohne Ende“ bieten. Der Potsdamer machte es sich zur Aufgabe „aus grauen Straßen, grüne Straßen zu machen“ und gründete deshalb 2014 das in Berlin ansässige Startup Solmove. Bislang habe das Startup bereits 1.5 Millionen Euro in die Entwicklung seiner Technologie investiert, so der Gründer. Das Kapital habe er von Familienangehörigen und Freunden erhalten. Derzeit sammelt das Startup außerdem Geld über eine Crowdinvesting-Kampagne ein, die die Technologie mit 7,5 Millionen Euro bewerten soll.

Müller-Judex hofft bei der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ auf ein weiteres Investment in Höhe von 500.000 Euro um die Produktion voranzutreiben und die Platten im kommenden Jahr auf den Markt zu bringen. Im Gegenzug bietet der 57-jährige Potsdamer den Löwen zehn Prozent seiner Anteile an.

Foto: VNOW / Bernd-Michael Maurer