Die Pause fiel kürzer aus als sonst. Erstmals ging die Startup-Show „Die Höhle der Löwen“ in die Verlängerung, am vergangenen Dienstag zeigte Vox die letzte von insgesamt sechs Extra-Folgen der sechsten Staffel. Zuvor war die Sendung seit ihrer Erstausstrahlung 2014 immer nur im Jahresturnus gelaufen. Fans der Show wurde der Abschied vom ersten Teil im vergangenen Herbst etwas leichter gemacht, wer sie schon damals nicht mehr sehen konnte, musste weitere DHDL-Wochen ertragen.

Zeit für eine Abschlussbilanz: 87 Startups stellten in 17 Folgen ihre Produkte vor, 46 davon bekamen einen Deal versprochen. Das entspricht rund 53 Prozent, mehr als die Hälfte der Gründerinnen und Gründer gingen also mit in Aussicht gestellter Finanzierung von der Bühne. Damit ist die Deal-Quote auf dem Bildschirm im Vergleich zu 2018 leicht gesunken, sie lag damals bei rund 58 Prozent.

DHDL ist nicht nur bekannt für seine teils sonderbaren Produktideen. Sondern auch dafür, dass einige Abmachungen, die in der Show getroffen werden, im Nachhinein gar nicht zustandekommen. In der sechsten Staffel waren es insgesamt zwölf geplatzte Deals. Das heißt, dass etwas mehr als Viertel aller versprochenen Investments nach den Dreharbeiten scheiterte. Zweimal investierte im Nachhinein nur einer von ursprünglich zwei angekündigten Investoren (beim Tattoo-Gel Jagua und dem Fertigessen-Startup La Ribollita). Zählt man diese beiden „halben“ Deals mit, kamen fast ein Drittel (30 Prozent) der Deals nicht zustande.

Created with Highstock 6.0.7 Values Halten die Löwen, was sie versprechen? Werte in Euro Zugesagt in Staffel 6 Investiert in Staffel 6 Ralf Dümmel Dagmar Wöhrl Frank Thelen Nils Glagau Carsten Maschmeyer Judith Williams Georg Kofler 0 1M 2M 3M 4M 5M Gründerszene

Auch in der sechsten Staffel gab es wieder keinen Löwen, der ohne geplatztes Investment auskam. Ein Geldgeber beteiligte sich dieses Mal sogar überhaupt nicht an DHDL-Startups: Frank Thelen. Er schied vergangene Woche als Juror der Show aus. Dieser Schritt war schon seit längerer Zeit bekannt.

Die meisten Geschäfte machte auch dieses Jahr wieder Deal-König Ralf Dümmel. Er versprach zwar weniger Geld als in der vorherigen Staffel, investierte in Summe aber mehr. Deutlich zurückhaltender war diesmal auch Carsten Maschmeyer. Der Unternehmer sagte 2018 insgesamt 4,3 Millionen Euro zu, investierte rund 2,7 Millionen. Wie der Vergleich (Grafik unten) zeigt, sind diese Werte in der sechsten Staffel deutlich heruntergegangen. Dagmar Wöhrl hingegen versprach und investierte mehr, genauso Georg Kofler. Judith Williams arbeitete sich vom letzten Platz der Löwenrangfolge von 2018 wieder nach oben und überholte bei den Deals sowohl Neuling Nils Glagau als auch Thelen.

Achtung beim Vergleich: Die sechste Staffel war mit bisher elf Folgen um eine Folge kürzer als die vorige. Dazu kommt die Fortsetzung im kommenden Jahr.

Created with Highstock 6.0.7 Values Investments in Staffel fünf und sechs im Vergleich Werte in Euro Investiert in Staffel 6 Investiert in Staffel 5 Ralf Dümmel Dagmar Wöhrl Frank Thelen Carsten Maschmeyer Judith Williams Georg Kofler 0 1M 2M 3M 4M Gründerszene

Wir haben für jeden der sieben TV-Löwen Bilanz gezogen: Bei welchen Startups funktionierte die Zusammenarbeit zwischen Gründern und Investoren, wo scheiterte sie?





