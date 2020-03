Der Tesla-Gründer Elon Musk ließ am Dienstag bei Twitter darüber abstimmen, ob unter die Gigafactory in Brandenburg ein „mega rave cave“ gebaut werden soll. Frei übersetzt meint er damit einen Techno-Club.

Musk würde in diesem Club ein „episches Soundsystem“ einbauen, mit Lautsprechern, die so groß wären wie Autos, schreibt er auf Twitter. Bei der Abstimmung sind bisher 90,2 Prozent für einen Bau des Clubs – bei knapp 773.000 abgegeben Stimmen sind das fast 700.000 Ja-Stimmen. Ob Musk sich an das Abstimmungsergebnis gebunden sieht, ist offen. Er hat jedoch bereits Künstler im Sinn, die im „Tesla-Club“ auftreten könnten.

Tesla should have a mega rave cave under the Berlin Gigafatory — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Musk: Tesla-Club mit Rammstein

Kurz darauf antwortete der Tesla-Chef auf einen Kommentar, dass Kraftwerk eingeladen werden solle, um im Tesla-Club zu spielen mit den Worten „und Rammstein“. Ein weiterer Twitter-Nutzer fragte, ob auch der legendäre Minimal-DJ Boris Brechja gebucht würde. Die kurze Antwort Musks: „definitiv“.

And Rammstein — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Es kann trotzdem gut sein, dass der exzentrische Multimilliardär sich mit dem Tweet lediglich einen Spaß erlaubte. Gleichwohl sagte er schon bei der Ankündigung der Gigafactory in Brandenburg bei der Verleihung des Goldenen Lenkrads, dass die Hauptstadt eine tolle Clubszene habe – und: „Berlin rocks“. Die Kulturveranstalter der Stadt sehen das offensichtlich genauso, sprechen sich für die Idee aus. So auch der Techno-Pionier Dimitri Hegemann.

Anzeige

„Ein Bullerbü mit Glasfaser“

Dimitri Hegemann gilt als Urgestein der Berliner Clubszene. Vor rund 30 Jahren gründete er den berühmten Tresor-Club im frisch wieder vereinigten Berlin. Er kann sich eine Partnerschaft mit Tesla gut vorstellen und würde das Untergeschoss der Brandenburger Gigafactory gern als Techno-Club ausbauen.

Mit seinem Label Tresor Records produziert er seit 1991 elektronische Musik, Elon Musk stellt mit seinem Unternehmen Tesla seit 2008 elektrisch-angetriebene Fahrzeuge her — das verbinde Hegemann und Musk, so der Kulturmanager. „Wir könnten eine Allianz bilden“, sagt er, und: „Electronic Cars und Electronic Music — das passt sehr gut zusammen“.

„Techno steht ja auch für einen Aufbruch und für einen Beginn, für etwas ganz Neues. Und Tesla steht ja auch für so etwas ganz Neues, für eine neue Epoche. Sehr viele Parallelen haben wir da schon.“ Hegemann habe sogar bereits die Adresse des Bürgermeisters des Berliner Vororts Grünheide ausfindig gemacht, wolle ihm seine Vorschläge unterbreiten und ihm einen Brief schreiben.

„The best ideas are born at night, das ist wirklich so“, sagt der Clubbetreiber, im nachmittäglichen Interview mit Business Insider. Richtig gemacht, könne das Gelände unter der Tesla-Gigafactory zu einem „Bullerbü mit Glasfaser werden“, meint er. Er will mehr als nur einen Club im Untergeschoss der Fabrik, will die Idee weiterdenken, spricht auch von einer „Bildungseinrichtung für Querdenker“. Von Konferenzen, die in den Räumen abgehalten werden könnten. Er möchte herausfinden, wie ein Konzern wie Tesla mit der Kreativwirtschaft zusammenarbeiten kann. „Wir müssen ein ganzes Dorf dort aufbauen, so eine Future City – mit Urban Farming, im Grunde eine völlig neue Siedlung.“

„Tesla könnte nicht nur ein neues Auto bauen, sondern mit uns zusammen eine völlig neue Siedlungsform starten.“ Die Autos geraten dabei aber auch für Hegemann nicht völlig in den Hintergrund, denn auch hier hat er eine Idee: Den „Tresor Tesla“, der etwa als elektrifizierter Geldtransporter fungieren könne. „Vorsprung durch Techno“, sagt er.