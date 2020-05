Dass Mark Zuckerberg monatelang versucht hat, das deutsche soziale Netzwerk StudiVZ zu übernehmen, ist kein Geheimnis. Den Gründern Ehssan Dariani und Dennis Bemman war der Deal nicht attraktiv genug, stattdessen verkauften sie ihr Startup 2007 für 85 Millionen Euro an den Holtzbrinck-Verlag. Facebook ließ aber nicht locker und bot dem Medienhaus kurze Zeit später fünf Prozent seiner Anteile im Tausch für StudiVZ, wie der ehemalige Top-Manager Dan Rose auf Twitter erzählt. Der US-Amerikaner arbeitete von 2006 bis 2019 bei Facebook und war damals unter anderem für die Akquise neuer Portale zuständig.

Die US-Amerikaner befürchteten, dass StudiVZ Deutschland für sich eingenommen und Facebook keine Chance auf Marktanteile gehabt hätte. Einige Kollegen rieten Rose und Zuckerberg von einer Übernahme ab, die Manager ließen sich von ihrem Plan aber nicht abbringen. „Ich hatte den Deal vollständig ausgehandelt, aber kurz vor Abschluss machte der Eigentümer der deutschen Zeitung einen Rückzieher“, so Rose in seinem Tweet. „Er hatte Bedenken, dass sie das soziale Netzwerk nicht mehr hätten nutzen können, um Traffic auf ihre Newsportale zu leiten.“

Heute dürfte sich Holtzbrinck über das geplatzte Geschäft ärgern. Microsoft stieg im Herbst 2007 bei Facebook ein und bewertete das US-Unternehmen mit umgerechnet 10,5 Milliarden Euro (15 Milliarden Dollar). Die Verlagsmanager hätten für das angeschlagene Netzwerk also Anteile bekommen, die wenig später mehr als eine halbe Milliarde Euro wert gewesen wären. Hätte Holtzbrinck die fünf Prozent bis heute behalten, stünden die Aktien sogar bei knapp 29 Milliarden Euro.

In 2006 I almost made one of the most expensive mistakes in history of business. FB was growing in English-speaking countries but there was a clone (red instead of blue) in Germany that most college students were using. Based on my experience at Amzn, I thought we should acquire

