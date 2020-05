Dieser Artikel erschien zuerst am 11. April 2020 und hat besonders viele Leserinnen und Leser interessiert:

Er ist der erfolgreichste Deutsche auf Tiktok – unter seinem Künstlernamen Falco Punch versammelt der 24-Jährige dort insgesamt 8,3 Millionen Follower. Aufgewachsen ist der gelernte Tischler in einem Dorf in Schleswig-Holstein, in dem er noch heute lebt. Wo das genau liegt, möchte er lieber nicht verraten, auch seinen richtigen Namen hält er geheim.

Falco Punch startete seine Karriere im Alter von 19 auf der App Musical.ly. Die war für kurze Lipsync-Videos bekannt – kurze Clips, in denen vor allem Teenager ihre Lippen zu bekannten Songs bewegten. Im November 2017 übernahm Bytedance, der chinesischen Konzern hinter Tiktok, die Plattform. Musical.ly verschmolz mit Tiktok – der internationale Durchbruch für Bytedance.

So wie Falco Punch starteten auch die deutschen Zwillinge Lisa und Lena ihre Karriere bei Musical.ly und setzten sie bei Tiktok fort. Anfang vergangenen Jahres löschten die beiden ihren Account, auch wegen Sicherheitsbedenken gegenüber Tiktok. Seit ihrem Ausstieg ist Falco Punch die Nummer eins auf der Plattform im gesamten DACH-Raum. Die Lipsync-Technik nutzt er zwar immer noch manchmal, sein Markenzeichen sind aber mittlerweile sogenannte Transition-Videos, in denen er mit Filtern, Effekten und besonderen Schnitten arbeitet.

Sechsstellige Einnahmen im vergangenen Jahr

Geld verdient er auf Tiktok durch Werbedeals mit großen Unternehmen. Der 24-Jährige hat bereits mit Unternehmen wie BMW oder Samsung zusammengearbeitet und filmte kleine Videos für neue Kinofilme oder Musikalben. „Ich könnte eigentlich noch viel mehr machen“, sagt Falco Punch zu Gründerszene. Viele Werbeanfragen lehne er ab, sagt sein Manager: „Da ist wahnsinnig viel Schrott dabei.“ Trotzdem ist allein im vergangenen Jahr ein sechsstelliger Betrag durch Werbekooperationen zusammengekommen.

Auch mit Universal Music habe er kürzlich einen Vertrag unterschrieben, erzählt Punch stolz. Ende Mai soll sein erster Remix veröffentlicht werden. Selbst singen will er aber nicht. Eigentlich könnte er von seinen Einnahmen als Tiktok-Star gut leben, sagt Falco Punch. Dennoch hat er im vergangenen Jahr eine Ausbildung als Mediengestalter angefangen.

Seine Videos plane er jetzt unter der Woche, abends nach Feierabend, erzählt er: Er durchsuche Tiktok nach aktuellen Trends, passenden Hashtags oder sogenannten Challenges, zu denen er ein Video beisteuern könnte. Er befrage auch seine Fans bei Instagram, welche Inhalte sie sich von ihm wünschen. „All diese Infos sammle ich und kombiniere sie mit meinen Ideen.“

10 Stunden Aufwand für 15 Sekunden

Am Wochenende filmt Falco Punch seine Videos schließlich. Das könne je nach Aufwand schon mal drei bis sechs Stunden dauern, sagt er. So stecke in manchen der 15-sekündigen Videos ein Arbeitsaufwand von insgesamt zehn bis zwölf Stunden. Durchschnittlich zwei Videos pro Woche veröffentlicht der Norddeutsche auf seinem Profil.

Die Videos wirken teilweise sehr aufwendig bearbeitet. Das Allermeiste nehme er aber direkt in der Tiktok-App auf, sagt er. Nur bei besonderen Visual Effects wie zum Beispiel einer Explosion oder einem Lichtschwert greife er auf Bearbeitungsprogramme wie Aftereffects zurück.

In seinem Dorf in Schleswig-Holstein ist Falco Punch der einzige Influencer weit und breit. „Ich hatte nie Influencer-Freunde“, sagt er im Gespräch mit Gründerszene. Manchmal wünsche er sich mehr Kontakt zu anderen Influencern. Andererseits sei er auch froh über die Nähe zu Freunden und Familie. Die meisten der Leute aus seinem Wohnort wüssten von seiner Online-Bekanntheit, sagt Punch. Wegen seines alten Autos, einem knallblauen VW Lupo, sei er vielen aber schon vorher bekannt gewesen, glaubt er.



Bild: Falco Punch