Selten waren die Investoren in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ so angetan von einer Kandidatin wie von Jennifer Baum-Minkus. Beim Staffelauftakt präsentierte die Berliner Gründerin ihren nachhaltigen Nagellack Gitti. Der Clou: Die Produkte basieren größtenteils auf Wasser, riechen nicht unangenehm und sind vegan. Alle fünf Investoren haben dem Angebot von Gitti zugestimmt, wollten 300.000 Euro für eine Beteiligung von acht Prozent bezahlen – und das Startup so mit 3,75 Millionen Euro bewerten.

Baum-Minkus entschied sich für Teleshopping-Expertin Judith Williams. Den anderen Löwen bot sie daraufhin ein kleineres Ticket an: 50.000 Euro für 1,3 Prozent. Dagmar Wöhrl schlug zu. Am Ende ging das Kosmetik-Startup aber leer aus, wie Gründerszene erfahren hat.

Seed-Kapital aus anderen Quellen

„Nach regem Austausch mit Judith Williams ist dieser Deal mit ihr aus den unterschiedlichsten Gründen nicht zustande gekommen“, sagt die Gründerin. Mehr möchte sie nicht verraten. Die Investorin wird jedoch deutlicher: „Nach unserem Deal vor der Kamera wollte sie bei den anschließenden Gesprächen eine vielfach höhere Bewertung durchsetzen“, so Williams. „Das ist absolut legitim, aber mein Team und ich haben uns dagegen entschieden.“ Weil die Verhandlungen mit Judith Williams scheiterten, wurde auch das Wöhrl-Investment nicht umgesetzt, da es an den Deal gekoppelt war, so Baum-Minkus.

Für Gitti ging es trotzdem weiter: Seit der TV-Aufzeichnung Anfang des Jahres hat das Startup weiteres Seed-Kapital einsammeln können. Im Juli sind der Business Angel Christoph Honnefelder, ehemaliger Produktchef von Tchibo und Douglas sowie kurzeitiger CEO von Kylie Jenners Kosmetikmarke, sowie die Pariser Luxusberatung Luxury Next neu eingestiegen. Der Altgesellschafter Grazia Equity, der auch an der Brillenfirma Mister Spex beteiligt ist, hat im August seine Anteile aufgestockt. Wie viel die Geldgeber in Gitti gesteckt haben, will die Gründerin nicht sagen.



