Neben Artikeln, Podcasts und unserem Video-Wochenrückblick bieten wir unseren Leserinnen und Lesern jetzt ein weiteres Format an: die Gründerszene Audio Stories. Das sind ausgewählte Artikel, die von unseren Mitarbeitern Michael Reinhardt und Steve Haak eingesprochen werden –beide haben eine Sprecherausbildung.

Als Plattform, auf der wir die Audio Stories hochladen, haben wir uns wegen der einfachen Handhabung für Soundcloud entschieden. Auf Gründerszene erkennt ihr die vertonten Artikel an dem blauen Kopfhörersymbol im Artikelbild. Beiträge für Gründerszene-Plus-Abonnenten haben ein hellblaues Kopfhörersymbol, frei abrufbare vertonte Artikel ein dunkelblaues.

In den vergangenen Wochen haben wir schon einige Artikel vertont. Hier könnt ihr sie anhören:

Die ersten Startups öffnen ihre Büros wieder für Mitarbeiter. Die Rückkehr zur Normalität beginnt. Doch was, wenn die Angestellten nicht wollen? Hör es dir an! (04:21)

Ein Auto bauen, es verkaufen und dann an den nächsten Käufer denken – das war einmal. Wenn die Industrie nicht flexibler und digitaler wird, wird sie untergehen. Hör es dir an! (05:25)

Junge Digitalunternehmen sammeln oft schon kurz nach dem Start mehrere Millionen Dollar oder Euro von Investoren ein. Doch wieso benötigen sie so viel Geld für den Erfolg? Hör es Dir an! (08:37)

Bis sie Geld bekam, musste Emily Weiss viele Gespräche führen – doch dann ging alles ganz schnell. Was macht das US-Startup so besonders erfolgreich? Hör es Dir an! (08:37)