Auf den ersten Blick sieht es nach einem perfekte Match aus: Beauty-Unternehmerin Judith Williams, die im Teleshopping jährlich 150 Millionen Euro mit Kosmetik umsetzt, trifft auf Mimik Skincare – und damit ein Unternehmen, das sich der Herstellung individualisierbarer Pflegeprodukte verschrieben hat. Bei einem Deal hätte Williams für 125.000 Euro 30 Prozent der Anteile erhalten. Denn trotz der Skepsis aller anderen Löwen zeigt sich die Unternehmerin begeistert von der Idee, dass sich Nutzerinnen und Nutzer ihre eigene Creme zusammenstellen können. Das Problem des Berliner Startups: Es gibt zu viele Gesellschafter.

Denn nicht nur die Gründer Andreas und Maximilian Winkler sind persönlich und mit ihrer Werbeagentur an der Firma beteiligt. Sondern auch die Lohnproduzenten, die die Cremes herstellen – und zwar mit 50 Prozent. „Ihr habt vom Start her einen katastrophalen Fehler gemacht“, hält Frank Thelen in der Sendung fest. Die Löwen seien auf der Suche nach Teams, die unabhängig verhandeln und immer wieder den Produzenten wechseln könnten. Das sei bei ihnen nicht der Fall. Ralf Dümmel merkt kritisch an, dass die anderen Gesellschafter nicht vor Ort seien, um mit zu verhandeln.

Williams zeigt sich von den Bemerkungen ihrer Kollegen unbeeindruckt, obwohl sie einräumt, dass die Chancen „fifty-fifty“ stünden, ob ein Deal zustande kommt – weil so viele Fragen offen seien. Zwar gehörten die Rezepturen für die Creme den Gründern, wodurch sich sogar eine ganz neue Marke aufziehen ließe. Und Gesellschafterstrukturen könnten sich im Zweifel ändern. „Das ist allerdings im Nachhinein nicht möglich gewesen“, erklärt Maximilian Winkler gegenüber Gründerszene. „Deswegen ist der Deal nicht zustande gekommen.“

Erklärung, wie Produkt funktioniert, zu aufwendig

Auch ein zweites Ziel, das sich die Gründer gesetzt hatten, ließ sich nicht verwirklichen. Denn ihr Plan sah vor, mit Hilfe eines Investors den Sprung in den stationären Handel zu schaffen. Zwar gibt es Mimik Skincare inzwischen bei Rossmann, dort jedoch nur online. „Es hat sich gezeigt, dass es zu kompliziert wäre, den Kundinnen und Kunden das Produkt mit den Möglichkeiten des Beimischens verschiedener Booster (also einer Extra-Pflege wie Anti-Aging oder Sonnenschutz, d.Red.) im Laden zu erklären“, so Winkler. „Im Drogeriemarkt wäre dafür eine zu große Fläche nötig gewesen.“ Dafür ließ sich der Preis reduzieren: Statt ursprünglich 28,60 Euro kostet die Creme im eigenen Onlineshop mit zwei Boostern noch 23,60 Euro. Über Rossmann verkaufen die Gründer fertig zusammengestellte Boxen für 17 Euro.

Bild: Vox/ Bernd-Michael Maurer