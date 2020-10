Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch „Keinhorn: Was es wirklich heißt, ein Start-up zu gründen“ von Julian Leitloff und Caspar Tobias Schlenk, das am 7. Oktober im Campus Verlag erschienen ist:

Berlin, 2016. Jede Geschichte braucht ein Symbol. Ein Objekt, das verdeutlicht, was über die Jahre passiert ist. In meinem Fall ist es eine Beißschiene. Nur ein Stück Plastik, und doch sagt es viel über darüber aus, wie hoch mein Stresslevel damals war. Ich knirsche nachts mit den Zähnen. Kurz nach dem wir das Investment bekamen, verschrieb mir meine Zahnärztin daher diese Schiene, die ich seitdem jede Nacht im Mund trage.

Wer das Geräusch von zwei Kiefern, die übereinander mahlen, nicht kennt, dem sei gesagt: Es ist gespenstisch. Zu den Hauptursachen gehört Stress. Auf den Fotoaufnahmen der Zähne ließ sich begutachten, wie sich die Zähne durch die enorme Kraft abreiben. Es ist eine krasse Vorstellung, dass ich mich im Schlaf so stark selbst verletze.

Julian Leitloff gründete mit 22 Jahren sein erstes Startup, Stilnest, welches Schmuck im 3D-Druck herstellte. Damit kam er auf die Forbes-Liste der „30 unter 30“. Heute ist er CEO und Gründer des Blockchain-Startups Fractal. Mit seinem Buch „Keinhorn“, das er gemeinsam mit dem Journalisten Caspar Tobias Schlenk geschrieben hat, möchte Leitloff zeigen: Hinter der ruhmreichen Fassade verbergen sich viele Rückschläge und Lehren. Im folgenden Ausschnitt „Die Beißschiene“ berichtet er von der Erkenntnis, dass mehr Arbeit nicht automatisch mehr Erfolg bringt.

Einige Wochen mit Schmerzen dauerte es, bis ich mir eingestehen konnte, dass das nicht gesund ist und ich die Ärztin untersuchen ließ, wie sich das Problem lösen ließe. Am Ende blieben zwei Möglichkeiten: Die Ursachen zu bekämpfen mit weniger Stress. Wie sollte das bitte gehen? Erst recht bei einer Gründung? Diese Option kam für mich nicht infrage. Oder sich eine Beißschiene zu holen. Diese verhinderte, dass sich die Zähne abnutzen durch den ständigen Druck. Ich entschied mich dafür.

Ich musste mich erst einmal an sie gewöhnen, es dauerte, bis ich normal mit der Schiene einschlafen konnte. Irgendwann wurde sie Teil meiner Zu-Bett-geh-Routine. Bis zu dem einen Morgen. Ich wachte auf, nahm die Beißschiene aus dem Mund. Als ich sie näher begutachtete, sah ich, dass sie an drei Stellen nahe der Backenzähne Löcher hatte. Ich wunderte mich. Hatten die Zähne das Plastik über die Nächte zerrieben? Das konnte ich mir schwer vorstellen. Diese Beißschienen sind ziemlich stabil. Wie stark müsste der Druck sein, der auf den Zähnen lastete und damit auf der Schiene, die ja gerade für den Schutz entwickelt war, damit sie zerstört würde? Aber offenbar war genau das der Grund: zu viel Druck. Meine Ärztin konnte es gar nicht fassen. Sie verschrieb mir eine neue Schiene.

Dear Employee: Dieses Startup will eure Angestellten vor Burnout schützen Dear Employee hilft Firmen, die psychische Belastungen ihrer Mitarbeiter zu erkennen und Burnout vorzubeugen. Jetzt gab es ein Millionen-Funding für das Berliner Unternehmen.

In einem Buch über Angststörungen habe ich gelesen, dass die Kiefer in der Nacht einen Druck von mehr als 100 Kilo pro Quadratzentimeter entwickeln können. Die Autorin des Buches verglich den Druck mit der Fülle eines Elefantenbabys. Fast jeder Fünfte knirscht in Deutschland in der Nacht mit den Zähnen. Es sind die Begleitgeräusche eines aufreibenden Jobs oder einer stressigen Zeit. Obwohl Krankheiten zu den Small-Talk-Themen der Deutschen gehören, ist Zähneknirschen keiner der Dauerbrenner, weil es an das Fundament unserer Gesellschaft geht: zu viel Arbeit und Einsatz.

In vielen Wochen lastete so viel Druck auf mir, dass ich nicht wusste, wohin damit. Es gab mittlerweile einige Leute in meinem Leben, mit denen ich darüber sprechen konnte. Zum Beispiel meinen Mentor Ludger oder andere Unternehmer aus meinem Freundeskreis. Doch trotz all der Ratschläge, die ich bekam, die schweren Entscheidungen musste ich allein treffen. So klar sie mir schienen, und selbst wenn ich mir alles zurechtgelegt hatte: Es war hart, sie zu treffen.

Anzeige

Mit Gründerinnen und Gründern sprach ich selten über diese Nebenwirkungen des Jobs. Das Thema des Überarbeitens war oft der Elefant im Raum. Stress und viel Arbeit sind zu einem Statussymbol der Szene verkommen. „Und wie viel Stunden hast du diese Woche gearbeitet? 100? Wie krass.“ Je mehr, desto besser, so lautete die Philosophie von vielen aus meinem Umfeld. Es zählte, in dem Büro zu sitzen, dessen Fenster am längsten erleuchtet ist.

In der Szene kursieren Geschichten, dass der Gründer und CEO einer der bekanntesten Digitalfirmen seine Ehe damit ruiniert hat. Ganze Abende saß er im Büro über Excel-Tabellen, das war seine Welt. Selbst enge Mitarbeiter verließen das Unternehmen, weil sie es nicht mehr aushielten. In seiner Welt gab es einfach keine anderen Themen mehr.

In manchen Startups sollen die Chefs ihre Mitarbeiter eingeschlossen haben, bis sie auf die Lösung eines Problems kamen. Dann gibt es noch Allnighter – das nächtliche Durcharbeiten ist vom Investmentbanking in die Startup-Szene geschwappt. Und es gibt Magic Roundabouts. So heißt es, wenn man sich nach Hause fahren lässt – mit einem Fahrer oder Taxi, der oder das unten an der Haustür wartet, man duscht kurz und fährt dann wieder ins Büro. Manche trieben es zu weit: Ein Gründer soll eines Tages ins Büro gekommen sein und sprach nicht mehr. Er musste ins Krankenhaus, Diagnose Burnout.

Bild: Leah Kunz