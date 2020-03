Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Geschäfte: Dass sich das Freizeitverhalten in den vergangenen Tagen und Wochen weltweit verändert hat, merken vor allem Dienstleistungsunternehmen. Aber auch wenn Restaurants und Kinos jetzt aufgrund von Schließungsvorgaben Verluste machen, gibt es Dienste und Produkte, die von der Corona-Krise profitieren. Das hat das Hamburger Marktforschungsinstitut Appinio bei einer Befragung von 2.500 Personen in Deutschland herausgefunden. Vor allem Streaminganbieter wie Netflix und Social-Media-Unternehmen haben etwas vom geänderten Konsumverhalten ihrer Nutzer. Ansonsten hat sich wenig verändert.

So gaben 64 Prozent der Befragten an, dass sich an ihrem Online-Kaufverhalten im Gegensatz zu vor der Krise nichts geändert hat. Und etwa 65 Prozent kaufen gleich viel offline ein wie vorher, vor allem Lebensmittel und Haushaltswaren. Auch größere Anschaffungen haben nur 19 Prozent der Studienteilnehmer wegen des Virus verschoben. Dazu gehören der Kauf eines Autos oder Smartphones. Noch weniger der Befragten (neun Prozent) haben sich spontan etwas größeres angeschafft. Dazu gehören Fernseher, Spielekonsolen und allgemeine Elektronikartikel wie Receiver oder Stereoanlagen, „um Filme und Serien mit einer besseren Soundqualität schauen zu können“.

Geschaut werden Filme und Serien bei Streaminganbietern wie Netflix oder dem kürzlich gestarteten Disney Plus. 35 Prozent der Befragten gaben an, dass sie im Vergleich zu vor der Krise mehr Filme und Serien schauen. 45 Prozent sehen sich mehr klassisches Fernsehen an. Auch Zeitschriften und Magazine werden wieder öfter gelesen. Das gaben 19 Prozent der Befragten an.

Das von der Bundesregierung beschlossene Kontaktverbot führt dazu, dass sich Personen vermehrt auf Social-Media-Kanälen begegnen. 35 Prozent der Befragten nutzen Facebook, Twitter und Instagram häufiger als vor dem Ausbruch des Virus hierzulande. Auch das Telefon wird von 32 Prozent der Teilnehmer häufiger genutzt als vorher.

Für seine Studie hat Appinio Personen in Deutschland befragt, die zwischen 16 und 65 Jahre alt sind. Der Zeitraum der Befragung war am 17. und 18. März 2020. Das Unternehmen will seine Studie laufend aktualisieren, um einen Zeitverlauf zum Konsumverhalten während der Corona-Krise abbilden zu können.

Bild: SOPA Images / Getty Images