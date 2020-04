Mit Margaret and Hermione wagt sich ein Mode-Startup in die „Höhle der Löwen“. Gründerin Barbara Gölles bietet mit ihrem Label Badeanzüge, Bikinis und Sporthosen an, die nachhaltig sein sollen. Der Grund: Der Stoff besteht aus recyceltem Plastikmüll.

Die studierte Modedesignerin Gölles bezieht das Material von einer Firma in Italien. Diese zieht Plastikabfälle aus dem Meer, insbesondere herumtreibende Fischernetze. Daraus entsteht ein elastisches Garn. Produzieren lässt die Gründerin ihre selbst designten Stücke in Kroatien. Sitz des 2015 gegründeten Startups ist Wien.

Mehr als 200 Euro für einen Badeanzug

Der Vertrieb läuft über den Onlineshop von Margaret und Hermione, außerdem sind die Kollektionen in einigen Boutiquen in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Für die Mode aus Meeresmüll veranschlagt Gölles hohe Preise: Die Badeanzüge etwa kosten bis zu 224 Euro pro Stück, eine Sporthose liegt bei 92 Euro.

Gölles ist nicht die Einzige, die das Material aus Meeresmüll für sich entdeckt hat. Auch Adidas hat voriges Jahr eine Kollektion aus diesem Stoff herausgebracht, zudem bietet das Startup Lanasia Bade- und Sportmode aus recycelten Fischernetzen an – und ist damit ein direkter Wettbewerber für Margaret und Hermione.

Doch die Gründerin glaubt an ihr Konzept und möchte ihre Modemarke bekannter machen. Dazu stellt sie sich in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ vor. Sie möchte dort ein Investment in Höhe von 120.000 Euro einfahren, dafür würde sie 25 Prozent der Anteile abgeben.

