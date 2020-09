Keine Handschläge, keine Umarmungen, dafür wird bei der Bewertung noch strenger hingeschaut: Die Corona-Pandemie hat auch die Dreharbeiten der aktuellen Staffel von „Die Höhle der Löwen“ ganz schön durcheinandergewirbelt. Die Vox-Gründershow befindet sich diese Woche in der Halbzeit — Anlass für Business Insider, mit Alt-Löwe und Investor Carsten Maschmeyer zu sprechen.

Wegen Corona hätten die Löwen ein drittes Kriterium bei der Startup-Auswahl hinzugenommen, sagt Maschmeyer. Die Juroren schauen genau, ob die Ideen der Gründer „Corona-resistent“ sind. Maschmeyer selbst hat bisher vier Deals in der bisherigen Staffel eingesammelt; drei davon sind tatsächlich zustande gekommen. Im Interview erklärt er, weshalb das Handyfolien-Startup Green MNKY zu seinen besten Wetten zählt. Und er verrät, an welchen Faktoren die meisten seiner Deals im Nachhinein scheitern.

Millionen für Impfstofffirmen, Hohn für Gründer

Die Corona-Krise beschäftigt ihn auch abseits der Gründershow. Die von der Bundesregierung versprochenen Milliarden-Hilfen für Startups kämen zu langsam an, berichtet Maschmeyer aus eigener Erfahrung. Zehn seiner Beteiligungen hätten sich um Mittel aus dem Corona-Rettungsfonds bemüht. Nach teils monatelangem Warten habe nur die Hälfte die Gelder bekommen. Der zuständigen Behörde, der Staatsbank KfW, stellt er deswegen ein schlechtes Zeugnis aus: „Die KfW rettet Traditionsunternehmen mit Geschäftsmodellen von gestern mit Milliardensummen. Aber die größte deutsche Firma, nämlich die Gründerszene mit circa einer Million Beschäftigten, wird stiefmütterlich und bürokratisch behandelt.“

Aus seiner Sicht sind die Entscheidungen der Behörden teilweise auch sehr subjektiv. „Wenn dann gleichzeitig gut finanzierte Impfstoff-Unternehmen hunderte Millionen vom Staat erhalten, ist das natürlich ein Hohn für die vielen jungen Gründer, die keinen Bill Gates als Investor haben“, so Maschmeyers Urteil. Lest hier das Interview in voller Länge:

Herr Maschmeyer, in der Krise halten viele Deutsche ihr Geld zusammen, wo es nur geht. Wie hat sich Ihr Umgang mit Geld verändert?

Im März und April waren wir mit unseren Venture Capital-Fonds bei Startup-Investments natürlich auch etwas zurückhaltender. Wir haben teilweise nicht investiert oder die Summen verkleinert, weil nicht sicher war, wie schlimm es mit Corona noch wird und wie lang der Lockdown anhält. Seit Ende April haben wir wieder mehr investiert — insgesamt sogar mehr als im Vorjahreszeitraum.

Wie viel konkret?

Außerhalb von Höhle der Löwen waren es zwölf Deals: Fünf in den USA mit meiner in San Francisco ansässigen Maschmeyer Group Ventures, drei mit unserer Münchner Beteiligungsgesellschaft Alstin Capital und vier mit meinem Berliner Frühphasen-Investor Seed and Speed.

Und was ist mit den Löwen-Deals? Die standen bei den Dreharbeiten im März ja auch unter dem Einfluss der Pandemie.

Wir haben das in der Sendung direkt gespürt. Es gab ja deswegen auch eine Drehunterbrechung von vier Wochen. Bei der zweiten Hälfte der Aufnahmen, als die Corona-Auswirkungen schon sehr präsent waren, haben wir Investoren deshalb auch ein drittes Kriterium bei der Beurteilung von Pitches hinzugenommen. Früher haben wir ja nur auf das Gründer-Team und das Geschäftsmodell oder Produkt geschaut. Jetzt stellen wir zudem die Frage: Wird das Startup auch während und nach Corona bestehen?

In der Show gibt es keine Masken. An welchen Details können die Zuschauer erkennen, ob ein Pitch vor oder nach dem Lockdown aufgenommen wurde?

Ganz simpel: Wir Löwen durften die Gründer nach einem erfolgreichen Deal nicht mehr wie früher umarmen. Es gab keinen Handschlag, nicht einmal ein Ellenbogen-Check, maximal eine Fußberührung. Hinter den Kulissen haben übrigens alle Masken getragen, vom Tontechniker bis zum Maskenbildner. Überall wurde desinfiziert. Und kaum war ein Pitch zu Ende, haben auch wir Löwen die Masken wieder aufgezogen.

Bisher haben Sie in drei Startups investiert: In den Handy-Schutzfolien-Hersteller Green MNKY, die Bewerbungsplattform Richtiggutbewerben.de und den Koffein-Drink Flowkiss. Was war im Nachhinein die beste Wette?

Jeder Deal hat seine eigene Qualität. Grundsätzlich haben wir in der Herbststaffel mehr Tech und Nachhaltigkeitsthemen — für mich als Digital-Investor ist das natürlich besonders spannend. Ich habe mich über Green MNKY sehr gefreut, in das ich zusammen mit Nils Glagau investiert habe. Die Gründer haben nach der Ausstrahlung wahnsinnig viele Anfragen erhalten — unter anderem aus Mexiko, Kanada und Griechenland — und kommen fast gar nicht hinterher. Im Moment bin ich auch dabei, eine weltberühmte Celebrity als Testimonial für Green MNKY zu gewinnen. Wer das ist, werden wir in den nächsten Wochen bekannt geben. Das wird dem Unternehmen einen zweiten Schub geben.“

Ein Deal von Ihnen und Nico Rosberg ist nach der Sendung geplatzt. Da ging es um die Anti-Handysucht-App Not Less But Better. Was war da los?

Schon bei der Aufzeichnung hat man gemerkt, dass sich die drei Gründer bei den Konditionen nicht einig waren. Einer von ihnen hat dann nach der Sendung sofort nachverhandelt. Doch eine der goldenen Regeln von „Die Höhle der Löwen“ ist: Die Bewertung, die vor der Kamera vereinbart wird, gilt. Nico Rosberg war an dem Punkt raus. Gleichzeitig haben wir dann gemerkt, dass die Besitzverhältnisse und auch die Reife des Produkts nicht so waren, wie vorher im Pitch dargestellt. Das war für mich ein weiterer Grund, dass ich auch raus bin — obwohl ich das sehr bedauere. Es gibt viele Menschen mit Handysucht, denen mit so einer App geholfen werden könnte.

Das ist ja nicht das erste Mal, dass es dann doch nicht passt. Woran scheitern Ihre Deals nach der Show am häufigsten?

Ich habe von mir aus noch keinen Deal platzen lassen. Für mich ist ein Handschlag verbindlich. In der Due Diligence gibt es aber leider manchmal Überraschungen. Dann ist das Produkt zum Beispiel doch nicht so einzigartig, wie von den Gründern dargestellt, etwa weil es das in anderen Ländern schon gibt. Oder das angeblich vorhandene Patent ist nur ein Gebrauchsmusterschutz. Auch, dass die Besitzverhältnisse anders sind als dargestellt oder sich einer der bereits vorhandenen Investoren quer stellt, sind Gründe für das nachträgliche Scheitern eines Deals.

Werden Auftritte aus dem Programm genommen, wenn Sie im Nachhinein merken, dass es den Gründern nur um die TV-Zeit ging?

Es kommt tatsächlich immer wieder mal vor, dass Gründer nur für die unbezahlte Werbung in die Show kommen und gar keinen Deal wollen. Dann würden wir Löwen uns wünschen, dass diese Pitches nicht ausgestrahlt werden. Denn diese Startups klauen jenen Gründern die Zeit, die wirklich ein Investment suchen und es nicht in die Show geschafft haben.

Finden Sie dabei Gehör?

Wir drehen circa 20 Prozent mehr Pitches, als ausgestrahlt werden können — als Sicherheit, weil sich bis zur Ausstrahlung immer etwas ändern kann. Die Entscheidung, welche Deals gezeigt werden, liegt alleine bei der ausführenden Produktionsgesellschaft Sony Pictures.

Die Dreharbeiten liegen jetzt schon ein paar Monate zurück. Wie hat sich die Corona-Krise auf die Zusammenarbeit mit den Startups nach der Show ausgewirkt?

Normalerweise setzte ich mich mit den Gründern noch am Abend nach der Aufzeichnung in Köln zusammen. Zusätzlich versuche ich auch, sie innerhalb einer Woche in ihrem Umfeld zu besuchen, um die Atmosphäre und das Team kennenzulernen. Nach Ausbruch von Corona gab es im April nicht mehr die Möglichkeit, sich persönlich zu treffen. Im Übrigen haben teilweise auch Startups aus der Staffel, die vor Corona aufgezeichnet wurde, jetzt Schwierigkeiten, weil sie etwa die geplanten Umsätze nicht erreichen oder Investoren abspringen.

Was raten Sie Gründern in dieser Situation?

Wir sehen gerade viele Veränderungen: Einwählen ist das neue Reisen, das Smartphone ist die neue Shopping-Mall, das Homeoffice löst das Büro ab. Mit dem richtigen Mindset bieten diese Veränderungen aber auch große Chancen für Neues. Leider muss ich aber auch feststellen, dass diese innovativen Ideen gerade sehr wenig Unterstützung von der staatlichen Förderbank KfW bekommen.

Wie meinen Sie das?

Die KfW rettet Traditionsunternehmen mit Geschäftsmodellen von gestern mit Milliardensummen. Aber die größte deutsche Firma, nämlich alle Startups zusammen mit circa einer Million Beschäftigten, wird stiefmütterlich und bürokratisch behandelt. Gründer erzählen mir, dass nach sehr subjektiven Kriterien entschieden wird, wer die Unterstützungsleistungen der KfW bekommt. Teilweise werden sogar Startups bevorzugt, die über ihre Fonds schon vorher mit der KfW zu tun hatten — das ist aus meiner Sicht eine klare Eigenbevorzugung. Ich sage aber auch ganz klar: Wer vorher schon Probleme hatte — egal ob etabliertes Unternehmen oder Startup — den kann man jetzt nicht mit Corona-Hilfen zu einem Zombie-Unternehmen mutieren lassen.

Haben Sie für Ihre Startups Corona-Hilfen beantragt?

Zehn der Startups, an denen wir — wie andere Investoren auch — eine Beteiligung halten, haben sich wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie um Unterstützungsleistungen beworben. Fünf davon haben letztendlich Geld erhalten, aber nicht von der KfW. Die meisten wurden auch noch monatelang hingehalten. Die Landesförderanstalten waren da etwas pragmatischer. Am schlimmsten war die KfW, die teilweise monatelang keine Antwort gegeben hat, selbst wenn es von der Hausbank schon grünes Licht gegeben hatte. Wenn dann gleichzeitig gut finanzierte Impfstoff-Unternehmen hunderte Millionen vom Staat erhalten, ist das natürlich ein Hohn für die vielen jungen Gründer, die keinen Bill Gates als Investor haben.

Bild: TVNOW / Bernd-Michael Maurer