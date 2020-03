Unter den TV-Löwen ist der Unternehmer Nils Glagau eher der Außenseiter: Er ist in der aktuellen Staffel neu dabei, hat zuvor kaum als Business Angel investiert und muss sich erst noch beweisen. Erst am gestrigen Dienstag lief die zweite Hälfte der sechsten Staffel „Die Höhle der Löwen“ an, doch die Drehtage für die nächsten Folgen des Formats laufen bereits. Auch hier wird Glagau wieder als Juror auf dem DHDL-Sessel sitzen. Frank Thelen indes ist ausgestiegen, an seine Stelle trat Formel1-Weltmeister Nico Rosberg.

Gründerszene hat mit Orthomol-Chef Glagau über seine erste Staffel, die Produktion der Show und seine Jury-Mitglieder gesprochen.

Nils, die ersten Drehtage für die nächste Staffel sind im Kasten. Neu in der Jury ist Nico Rosberg. Wie ist er so als Co-Löwe?

Noch habe ich ihn zu wenig erlebt, um ihn beurteilen zu können. Er ist neu, das heißt, er muss sich erst einmal finden. Es gab auch schon Battles zwischen uns beiden – die sind aber immer gut ausgegangen.

Rosberg ersetzt Frank Thelen. Wurde auch in Erwägung gezogen, eine weitere Frau mit in die Jury zu holen?

Ja, darüber wurde schon immer gesprochen. Und diese Frage habe ich auch wieder gestellt. Ich habe mal einen Drehtag erlebt, an dem es eine reine Männerrunde gab und das war schrecklich. Da fehlt Empathie, da fehlt Farbe, da fehlt alles. Aber es ist wohl sehr schwierig, Frauen zu überzeugen. Es gibt tolle Unternehmerinnen, aber die wollen nicht. Ich hoffe, dass da eine neue Investorin mit ins Spiel kommt.

In deiner ersten Staffel hast du nur viermal investiert, davon sind zwei Deals geplatzt. Greifst du jetzt mehr an?

Jetzt nach den ersten Drehtagen habe ich eine weitaus höhere Quote. Aber es platzen ja im Nachhinein viele Deals aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, es ist daher von Vorteil, wenn man in der Show möglichst viele Startups an Land zieht. Eben weil man nicht weiß, was aus dem Deal entsteht.

Gibst du also in der kommenden Staffel öfter ein Angebot für Ideen ab, obwohl du die in der Staffel zuvor noch kritischer beäugt hättest?

Wenn ich mit dem Produkt gar nichts anfangen könnte, wäre das falsch. Ich schlage keinen Deal vor, nur um einen Deal zu machen. Da muss schon alles stimmen. Es kommt auch immer darauf an, was in die Höhle gelangt. Ich finde, die Qualität der Erfindungen lässt manchmal zu wünschen übrig. Ich bin jetzt nicht der Mann, der Gafferband oder eine Bratpfanne in Stückzahlen nach vorne bringen möchte. Das sollte schon ein bisschen mehr Substanz haben.

Das heißt, selbst wenn das Produkt beim Verbraucher gut ankommen und zum Verkaufshit werden könnte, lässt du es sein, weil es dich persönlich nicht interessiert?

Es wäre schön, wenn die Ideen wirklich eine Innovation wären und wenn man merkt, dass die Leute auch Lust haben, eine Marke und ein Unternehmen aufzubauen. Manchmal stehen Gründer vor uns, die das überhaupt nicht vorhaben, sondern einfach nur Stückzahlen loswerden wollen. Das ist völlig legitim, aber da bin ich der falsche Investor. Dann gibt es diese Kandidaten, bei denen man weiß, dass sie das Buch „Die 4-Stunden-Woche“ (Bestseller des US-Autors Tim Ferriss, Anm. d. Red.) gelesen und nun eine eigene Vision vom Unternehmerleben haben: In Thailand sitzen, den Laptop mal für vier Stunden aufklappen und den Rest den Investoren überlassen. Mit den Gründern, mit denen ich jetzt noch zusammenarbeite, macht das schon mehr Freude.

Spielst du auf ein Startup an, das mal in deinem Portfolio war?

Es sind leider ein paar Deals geplatzt. Gründer erzählen ja manchmal viel. Sie hätten ein Patent und die Marke angemeldet oder hielten noch sämtliche Anteile. Und dann entdeckt man, dass das eine oder andere gar nicht der Wahrheit entspricht.

Hast du das Gefühl, dass die DHDL-Gründer von heute keine richtigen Unternehmer mehr sind?

Also ich glaube schon, dass es viele gibt, die richtig Lust haben. Es gibt aber auch welche, die mit der Strategie in „Die Höhle der Löwen“ kommen, die Show als Werbeplattform zu nutzen. Und es gibt welche, die sagen, dass wir ihre Produktidee kaufen können, ein Unternehmen wollen sie aber nicht aufbauen.

„Die Höhle der Löwen“ als Marketingplattform zu nutzen, kann ja auch eine clevere Maßnahme sein. Ist der Unternehmergeist in dem Fall zu verurteilen?

Nein, aber ich finde es unfair gegenüber den Investoren. Am Ende kommt es dann nämlich nicht zu einem Deal, am nächsten Tag laufen bei uns die Telefone heiß und die Gründer feiern trotzdem ihre Erfolge. Wir Investoren haben ja auch Lust, uns einzubringen.

In einer Folge hast du dich mit Ralf Dümmel gezofft. Was war da los?

Mir persönlich tut es in der Seele weh, wenn ich verstaubte Displays in den Baumärkten entdecke, wo die Produkte für ein Zehntel des Originalpreises verkauft werden. Das ist etwas, was ich mir für meine Startups gar nicht wünsche. Viele Gründer lassen sich blenden von dem Versprechen ‘Ich bring dich in den Lebensmitteleinzelhandel’. Das ist keine generelle Kritik. Das ist nur eine unterschiedliche Herangehensweise. Ich persönlich glaube, dass man ziemlich leicht in den Einzelhandel kommt. Die Frage ist nur, wie kommt man da wieder raus.

Was meinst du damit?

Wenn der Verbraucher das Produkt nicht will, es aber in hoher Stückzahl produziert wurde, dann liegt es irgendwann für ein paar Euro auf dem Grabbeltisch. Das finde ich eine sehr gefährliche Strategie. Es gibt genügend Beispiele wie Ankerkraut oder Little Lunch, da wurde eine Marke aufgebaut. Und die stehen nicht nur im Lebensmitteleinzelhandel, sondern die wachsen auch gesund. Das wäre mein Ziel.

Wenn die Löwen ein Angebot abgeben, zählen sie oft noch einmal ihre Vorteile auf. Deine Herangehensweise und dein Netzwerk kennt niemand so richtig.

Mein Profil ist noch nicht ganz so scharf. Das liegt daran, dass ich noch sehr frisch dabei bin. Wichtig ist es für mich jetzt, Erfolge zu zeigen und nicht nur darüber zu sprechen. Ich bin auch nicht die Art von Person, die immer ihr Mantra aufsagt von wegen ‘Mein Familienunternehmen’. Ich bin nicht Mister Apotheke, sondern habe gute Netzwerke in Richtung Massenmarkt. Ich bin offen für alles.

Höre ich da Kritik an den anderen Löwen raus?

Nein, nein. Im Gegenteil. Ich lerne viel. Ich bin kein klassischer Investor und auch noch neu dabei. Mit Orthomol beschäftige ich 430 Mitarbeiter und kenne vielseitige Kooperationspartner.

Du hast bisher wenig Geld in die Startups gesteckt und eher zu niedrigen Bewertungen investiert.

Ich kann mich sicherlich nicht mit einem Herr Maschmeyer vergleichen, bei dem das Portemonnaie ein wenig lockerer sitzt. Ich habe mir auch die Drehtage, an denen ich nicht dabei war, angesehen und im Nachhinein gab es wenige Startups, bei denen ich dachte ‘Wow, das ist es’. Ich hatte vorher immer die Erwartung, dass es in „Die Höhle der Löwen“ viele Innovationen gibt, großartige Gründer, im besten Falle noch mit einem fantastischen Produkt, um das sich fünf Leute streiten. Aber ich glaube, dass sich viele Startups für andere Wege entscheiden und daher nicht unbedingt in die TV-Show gehen. Manchmal gibt es auch Tage, an denen ich mich frage, warum ich hier eigentlich sitze. Wenn die Qualität immer weiter runter geht, dann kann dieses Erfolgsformat kippen. Daher ist es mir am allerwichtigsten, Qualität und vielleicht wirklich mal das nächste Unicorn zu liefern, damit die Welt über „Die Höhle der Löwen“ spricht und hier ähnliche Erfolgsgeschichten entstehen wie bei der US-Version „Shark Tank“.

Du hast also tatsächlich den Anspruch, das nächste Unicorn aus DHDL herauszubringen?

Ich würde mich freuen, wem auch immer es gelingen würde, wenn so eine Story aus dieser Höhle entstehen würde.

