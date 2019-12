Die E-Commerce-Tochter von Prosiebensat.1 Nucom lotet laut Insidern eine Übernahme des amerikanischen App-Entwicklers Meet Group aus. Das Unternehmen habe sein Interesse angemeldet, aber ob es zu Verhandlungen kommen werde, sei noch unsicher, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Der Prozess sei noch in einem frühen Stadium.

Anzeige

Die Meet-Aktien schossen an der Technologiebörse Nasdaq dennoch um bis zu 21 Prozent nach oben und schlossen am Montag fünf Prozent fester. Das Unternehmen aus New Hope im Bundesstaat Pennsylvania wird damit mit 382 Millionen Dollar bewertet. Für Nucom wäre es die erste große Übernahme seit dem Einstieg des Finanzinvestors General Atlantic im vergangenen Jahr, der inzwischen 28,4 Prozent der Anteile hält.

Prosiebensat.1-Aktien gaben am Dienstag um zwei Prozent nach. Der Fernsehkonzern hat in Nucom seine DigitalbBeteiligungen wie Verivox, Parship/ElitePartner und Jochen Schweizer gebündelt, die ihm ein zweites Standbein geben sollen. Meet entwickelt Apps, die Live-Übertragungen und -Chats im Internet ermöglichen.

Nucom hätte dafür vor allem auf seinen Dating-Portalen wie Eharmony und Parship Verwendung, sagten Analysten. Die ProSiebensat.1-Tochter lote aus, wie Meet in das bisherige Portfolio passe, sagte ein Insider. Damit könne man verstärkt jüngere Leute ansprechen, die mehr an einer Flirt-App interessiert seien als an einer seriösen Partnervermittlung.

Bild: Prosiebensat.1