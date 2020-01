Vertical Video ist längst keine Gotteslästerung mehr. Spätestens seit Instagram TV ist es normal geworden, Bewegtbild fürs Smartphone nicht nur im Quer-, sondern auch im Hochformat zu produzieren. Dieses Prinzip soll jetzt auch auf dem Streaming-Markt ankommen, der von großen, 16:9-fixierten Playern wie Netflix, Disney und Amazon dominiert wird: Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas haben Filmproduzent Jeffrey Katzenberg und Ex-HP-Chefin Meg Whitman ihre App Quibi vorgestellt.

Anzeige

Das Besondere: Je nachdem, wie das Smartphone gehalten wird, ändert sich die Perspektive. Hochkant verfolgt man das Geschehen etwa übers Handydisplay einer Protagonistin, im Querformat hingegen aus der Außenperspektive, wie das Handelsblatt beschreibt. Auch andere Sensoren des Geräts sollen demnach ausschlaggebend sein, etwa Touchscreen, Kamera oder GPS.

Der Name Quibi steht für „Quick Bites“ und die zweite Besonderheit des neuen Streamingdienstes: Alle Clips, egal ob Serienfolge, Talkshow oder Nachrichtensendung, dürfen maximal zehn Minuten lang sein. Auch Filme soll es geben, doch werden diese in Kapitel zerlegt, die sich auf dem Arbeitsweg oder im Wartezimmer nacheinander weggucken lassen. So etwa der Thriller „After Dark“ von Steven Spielberg.

Werbung könnte User abschrecken

Denn die Macher sind nicht nur selbst Stars ihrer Branchen: Whitman leitete einst Ebay, später dann HP und wurde sogar als nächste Uber-CEO gehandelt. Katzenberg führte in den 1990ern Disney zurück zum Erfolg und hat das Animationsfilmstudio Dreamworks mitgegründet. Die beiden haben sich zum Marktstart auch viel Hollywood-Prominenz an Bord geholt. Neben Spielberg sind laut Handelsblatt und The Verge unter anderem Bill Murray, Reese Witherspoon, Christoph Waltz, Ben Stiller, Will Smith, Idris Elba, Tina Fey, Zac Efron, Kristen Bell, Chrissy Teigen, Kendall Jenner, Tyra Banks, Steph Curry und 50 Cent an Quibi-Formaten beteiligt. 175 Shows mit insgesamt 8.500 Clips sollen im ersten Jahr produziert werden.

Auch alle Werbeplätze seien für diesen Zeitraum schon verkauft, heißt es – für insgesamt 150 Millionen Dollar an Konzerne wie Pepsi oder T-Mobile. Zusätzlich zu der einen Milliarde Dollar Beteiligungskapital, die Katzenberg und Whitman bislang eingeworben haben. Denn Quibi wird es ab April für fünf Dollar im Monat mit Werbung geben, und für acht Dollar ohne. Ob die Werbung Streamingnutzer nicht eher abschreckt und die technischen Neuerungen ausreichen, um Konkurrenten wie Netflix oder Disney Plus auszustechen, muss sich zeigen. Letzteren gibt es nämlich auch schon für sieben Dollar, ganz ohne Werbung.

Justwatch: Wie ein deutsches Startup von den Streaming Wars profitiert Der Streaming-Markt wird immer unübersichtlicher, Hilfe verspricht das Berliner Startup Justwatch. Mit Erfolg: Vor kurzem übernahm die Plattform einen amerikanischen Konkurrenten.

Bilder: Getty Images / Robyn Beck