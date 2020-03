Die Liste der Sprachkenntnisse im Lebenslauf von Ehsan Allahyar Parsa ist lang. Neben Deutsch, Englisch und Persisch hat er sich nach eigener Aussage auch Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Afghanisch, Afrikaans und Mandarin beigebracht. „Mit einer eigens entwickelten Methodik“, wie der 24-jährige Unternehmer aus Gießen zu Gründerszene erzählt.

Anzeige

Statt stumpf Vokabeln auswendig zu lernen, suchte Parsa in der Zielsprache nach Wortstämmen, die ähnlich oder gleich klingen wie in der Muttersprache. Schablonenartig konnte er Wörter und grammatikalische Regeln schneller verinnerlichen als mit handelsüblichen Lern-Apps.

Zielgruppe: Sprachenlerner mit Vorkenntnissen

Aus dieser Erfahrung heraus hat Parsa das Startup Rootify gegründet. Ein App-Algorithmus soll das Lernprinzip auf dem Smartphone abbilden, eine „vierstellige“ Zahl an Nutzern habe sich bereits auf der Landingpage der Firma registriert. Direkt vergleichbar mit bekannten Anbietern wie Babbel oder Duolingo sei Rootify nicht, erklärt Parsa auf Nachfrage: „Unser Fokus liegt auf den Lerner, der bereits gewisse Vorkenntnisse zumindest in verwandten Sprachen mitbringt. Diese werden entgegen den herkömmlichen Vertretern auf dem Markt dafür verwendet bis hin zu einem muttersprachlichem Niveau zu kommen“, so der Gründer.

Zudem will er Sprachen wie Chinesisch, Koreanisch und Japanisch auch aufeinander aufbauend lehren. „Die bisherigen Sprachangebote scheinen momentan viel mehr ein bewährtes Erfolgskonzept des romanischen Sprachraums für komplett anders aufgebaute Sprachsysteme zu verwenden“, sagt Parsa. „Dies führt bei den Lernenden, wie auch ich einer war, zu hoher Frustration.“

Was dem Gründer noch fehlt, ist das nötige Startkapital. Denn noch ist Rootify nicht mehr als ein bloßes Konzept. Am Dienstagabend tritt Parsa deshalb mit seiner Idee in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) auf. 175.000 Euro für 18 Prozent seiner Unternehmensanteile hätte er gern. Parsas Ziel: Er sucht einen langfristigen Investor mit dem Ziel, „Teil von etwas Größerem“ zu werden. „Wer auf kurzfristige Profitabilität aus ist und uns somit nur in ein weiteres gewinnorientiertes Unternehmen transformieren möchte, darf sein Portfolio gerne bei unseren Wettbewerbern diversifizieren“, so der Gründer.

Bild: Vox / Bernd-Michael Maurer