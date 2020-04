Im Campingurlaub können Zeltschnüre zu Stolperfallen werden. Ein Problem, fand das Ehepaar Vladislav und Inna Falk – und entwickelte mit Ropescout eine Lösung. Dabei handelt es sich um Kunststoff-Clips, die sich an Zelt- oder anderen Leinen befestigen lassen. Das Gadget speichert tagsüber das Sonnenlicht, im Dunklen sollen die Clips dann bis zu acht Stunden lang leuchten.

Ropescout: 80.000 Euro für ein Einwegprodukt?

Ein Achter-Set der Klipper kostet im Ropescout-Onlineshop 11,99 Euro. Ein Nachteil: Einmal angebracht, können die Teile nicht mehr entfernt werden. Wer sich ein neues Zelt kauft oder die Clips anderswo anbringen möchte, muss sich also ein neues Set kaufen. Auf dem Markt gibt es bereits Konkurrenz, auf Amazon und in Outdoor-Onlineshops sind etwa leuchtende Zeltschnüre oder Bodenbefestigungen erhältlich.

Mit ihrer Idee sind die Falks in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. Von einem potentiellen Investor wünschen sich die beiden vor allem Unterstützung bei Vertrieb und Marketing. Ohne Geldgeber könnte das Paar überhaupt nicht weitermachen: Ihre Ersparnisse in Höhe von 40.000 Euro hätten sie für Ropescout aufgebraucht, sagen sie. Nun pitchen sie um ein Investment in Höhe von 80.000 Euro, dafür würden sie 25 Prozent ihrer Firma abgeben.

Bild: TVNow / Bernd-Michael Maurer