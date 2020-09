Eben mal kurz auf Instagram Herzen verteilt und einen Tweet auf Twitter abgesetzt – und schon sind wieder 30 Minuten vergangen. Nicht nur als Zeitfresser kann das Smartphone zur Belastung werden – sowohl körperlich als auch psychisch. Das Berliner Startup Not Less But Better will etwas dagegen tun.

Anzeige

„Wir wollten nicht die nächste Psycho-App mit leeren Versprechungen werden” – das verspricht die Firma auf ihrer Website. Mit ihrer App sollen die Nutzer ihre Handynutzung besser kontrollieren und reflektieren zu können. Wie auch schon der Name von Not Less But Better verrät, geht es dem Team dabei nicht auf radikale Verbote. Denn auch ein Handy-Verzicht könne einen Jojo-Effekt herbeiführen, wie man ihn von Diäten kennt, argumentiert das Startup. Stattdessen setzt die Firma auf digitale Achtsamkeitsübungen. Die bestehen in der App aus interaktiven Audio- und Textübungen, angelehnt an die Verhaltenstherapie.

Mit Achtsamkeit bei DHDL

Hinter dem Startup stehen die Psychologin Christina Roitzheim, der Wirtschaftswissenschaftler Selcuk Aciner und der Entwickler Marius Rackwitz. Rackwitz hat nach eigenen Angaben bereits für Calm gearbeitet, der gehypten Meditations-App aus den USA. Für seine Idee hat das Gründerteam erst im Mai diesen Jahres das Exist-Gründerstipendium erhalten. Mit ihrer Teilnahme an der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ hofft das Startup nun auf ein Investment in Höhe von 150.000 Euro. Die drei Gründer sind im Gegenzug dafür bereit, zehn Prozent ihrer Anteile abzugeben.

Headspace: Die App dieses Ex-Mönchs ist mit 155 Millionen finanziert Headspace ist eine der meistgenutzten Meditations-Anwendungen weltweit, seit vorigem Jahr auch auf dem deutschen Markt. Jetzt hat das Startup 49 Millionen eingesammelt.

Bild: TVNOW / Bernd-Michael Maurer