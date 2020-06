Mal ganz ehrlich: Wer hat schon einen detaillierten Plan, wie er sein Geld vernünftig anlegt? Und wessen Altersvorsorge ist bereits gesichert? Meine nicht. Daher fühle ich mich vom Podcast der Instagrammerin Vreni Frost angesprochen. Seit etwa neun Jahren bloggt sie über Mode- und Lifestyle-Themen. Die 38-jährige Berlinerin stand Ende 2018 wegen eines Gerichtsverfahrens in Sachen falscher Werbekennzeichnung in der Öffentlichkeit. Der Prozess löste die Debatte um Werbung auf Instagram aus. Nun hat Frost einen Podcast gestartet, der thematisch weit entfernt von ihrer Influencer-Welt ist.

In Summa Summarum – so heißt der Podcast – spricht Vreni Frost mit Finanzprofis, die ihr Fragen zu Vermögensaufbau, Rentenabsicherung und Kapitalanlagen beantworten. Gesponsert wird der Podcast von der Deutschen Vermögensberatung. Philipp Westermeyers Podcast-Team vermarktet die Folgen. Und OMR Podstars hat in der Regel nur seine Finger im Spiel, wenn die Show Erfolg verspricht. Das Team vermarktet etwa auch das erfolgreiche Format On The Way To New York.

Fußballprofi und Vermögensberater klären auf

Zwei Folgen von maximal 45 Minuten hat die Bloggerin bislang veröffentlicht. Einmal spricht sie mit zwei Vermögensberatern über Sparpläne. In der nächsten Folge erklärt Chef-Wertpapierhändler und Ex-Fußballprofi Oliver Roth, wie Aktienhandel an der Deutschen Börse funktioniert. Die Themen klingen trocken und kompliziert, werden aber leicht verständlich abgearbeitet. Was vor allem an den Gästen liegt. Und auch Frost scheut sich nicht, immer wieder nachzufragen. Wie kommt eigentlich ein Kurssturz zustande? Was sind Aktien? Und was bedeutet Liquidität?

Der Podcast fängt von Null an. Und die junge Zielgruppe muss nicht peinlich berührt sein, wenn selbst eine End-Dreißigerin keine Ahnung von Finanzen hat. So lerne ich von den Vermögensberatern, dass ich am besten ein Girokonto für Gehalt plus Fixkosten und eins für Shopping und Restaurantbesuche unterhalten sollte. Der Börsianer gibt obendrein den Tipp, sein Geld monatlich in Fonds anzulegen, anstatt einmal jährlich eine große Summe einzuzahlen.

An einigen Stellen könnten die Podcast-Gäste mehr in die Tiefe gehen. In Folge eins wird der Bloggerin geraten, sie solle für ihren Sparplan eine Struktur finden. Trotz Nachfrage, wie diese aussehen kann und wie man Sparpolster am besten anlegt, bleiben die Antworten eher oberflächlich. Ob Aktienfonds oder doch lieber ETFs die bessere Wahl sind, bleibt ebenfalls ungeklärt.

Ich nehme einige Tipps aus dem Podcast mit. Allein meine Finanzen regeln können werde ich dadurch aber nicht.

Bild: Tristar Media / Getty Images