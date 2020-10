Das Coronavirus sei nicht schlimmer als die saisonale Grippe, behaupten Kritiker der Hygienemaßnahmen häufig. Dementsprechend sei es auch nicht nötig, eine Maske zu tragen oder Abstand zu halten. Wie reagiert man auf solche Kommentare? Auf Konfrontationskurs gehen und die Sachlage mit Fakten erklären? Oder Verständnis für die derzeit eingeschränkte Lebensweise zeigen?

Auf dieses Thema hat sich die Berlinerin Victoria Schrank mit ihrem Startup Talk To Me fokussiert. Die Webdesignerin hat ein Online-Spiel entwickelt, bei dem der Nutzer Protagonist eines fiktiven Gesprächs ist. Das Gegenüber ist Verschwörungstheoretiker und der Spieler muss in jeder Situation neu entscheiden, wie er auf die Kommentare reagiert. Wie sich die Story weiterentwickelt, hängt von den Antworten ab.

Das Ziel: Menschen helfen, „konstruktiver mit Covid-19-Verschwörungsanhängern aus ihrem Umfeld zu kommunizieren“, wie Schrank schreibt. Denn es sei „wahrscheinlicher, jemandem eine andere Perspektive zu zeigen, wenn diese Person in deinem inneren Kreis ist, und dir vertraut“.

11.000 Euro für Marktstart

Schrank hat im Marketing bei Soundcloud gearbeitet und war Kreative bei der Agentur TLGG bevor sie sich als Webdesignerin selbstständig machte. Talk To Me hat sie gemeinsam mit Sozialpsychologe Roland Imhoff entwickelt, der Experte auf dem Gebiet Verschwörungstheorien ist.

Derzeit gibt es nur einen Prototyp von dem Web-Projekt. Um das Spiel auf den Markt zu bringen, sammelt die Gründerin gerade in einer Crowdfunding-Kampagne Geld ein. Knapp 11.000 Euro sind ihr Ziel.

Bild: Talk To Me