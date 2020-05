Eine geblümte Picknickdecke breitet sich über blassgrünes Gras aus. Blümchen sprießen hier und da, ein Strauß ragt aus einem altmodischen Korb hervor, drum herum sind eine Käseplatte, Beeren, ein aufgeschlagenes Buch drapiert. Man kann sie förmlich hören, die rauschenden Blätter, die summenden Bienen. Willkommen in der neuen Tiktok-Idylle. Willkommen auf #cottagecore.

So heißt der aktuelle virtuelle Sehnsuchtsort pandemiemüder Teenager und junger Erwachsener, die derzeit noch mehr als sonst Trost und Ablenkung in den Weiten der Social-Media-Landschaft suchen. Besonders Tiktok, eine Plattform, auf der 15-Sekunden-Videos geteilt werden, hat sich als größter Liebling der Mitglieder der Generation Z (kurz: Gen Z) etabliert: Elf- bis 19-Jährige unterhalten sich mit Filmchen von hektischen Choreografien, Lip-Sync-Songs und sonstigen Blödeleien, die einer neuen Generation Influencer Millionen Follower bescheren.

198 Millionen Klicks für Pilzsuchen und Brotteig kneten

Nun hat sich ein ganz besonderes Tiktok-Genre herausgebildet, das sich zuvor als Hashtag schon auf Instagram verbreitete aber nun auf der jüngeren App an Popularität gewinnt: Cottagecore, eine Wortschöpfung aus dem englischen Wort für Landhaus und der als Genrebezeichnung verwendeten Endung –core. 198 Millionen Mal wurden mit dem Hashtag #cottagecore gekennzeichnete Videos auf Tiktok aufgerufen. Was es darin zu sehen gibt? Pilzsuchen im Wald. Frauenhände, die Brotteig kneten. Pferde, die zu einem Soundtrack aus Vogelgezwitscher und Gitarrenmelodie vor einer Berglandschaft grasen. Junge Mädchen, die Blumen pressen und sie in Alben kleben.

Anders als bei Instagram geht es hier also nicht um Designeroutfits oder schicke Restaurantbesuche in Metropolen, sondern um großmütterliche Hobbys und ein einfaches Landleben in einer Welt fernab von Concept Stores, Büros und U-Bahnen. Anstatt sich mit Deadlines zu stressen und eilig E-Mails zu beantworten wartet man auf den vor sich hin gärenden Hefeteig, streichelt Ziegen auf der Weide oder döst mit einem Buch im Blumenfeld. Die Cottagecore-Romantiker erfreuen sich an einer Welt, in der man sich auf seine eigene Handarbeit verlässt, auf das Echte und Gute, das die Natur zu bieten hat. Ironischerweise erfahren sie diese Welt vor allem über ihre sehr technischen Smartphones.

Aber das ist vielleicht besser als nichts, zumal das Internet ja nicht zum ersten Mal für Eskapismusfantasien genutzt wird. Und die werden manchmal auch im wahren Leben ausgelebt. Gerade unter Millennials an der Schwelle zum Erwachsensein ist es schon seit Jahren gar nicht mehr so ungewöhnlich, die Großstadt gegen das Grüne auszutauschen und in renovierungsbedürftige Landhäuser zu investieren oder sich das zumindest so schön vorzustellen. Auf Etsy verkauft der so moderne wie nostalgische Entrepreneur Handgestricktes und -gehäkeltes, und in der Mode feiern Labels wie Batsheva, Vampire’s Wife oder Doên die Cottagecore-Ästhetik mit wadenlangen Blusenkleidern mit Spitzenkragen und Oma-Blümchen.

Magazin „Landlust“ entdeckte Trend schon vor Jahren

Die wachsende Landsehnsucht bürgerlicher Großstädter drückte sich vor Jahren schon im Erfolg des Magazins „Landlust“ aus, das zum Beispiel 2009 inmitten einer von der Finanzkrise gebeutelten Medienlandschaft als Bestseller mit fast 500.000 verkauften Exemplaren beeindruckte, und heute zu den auflagenstärksten Zeitschriften Deutschlands gehört (im ersten Quartal 2020 lag die verkaufte Auflage bei 822.600 Heften).

Nun brauchen Gen Z’s für die tägliche Portion Provinzidylle kein Magazin – sie haben ja Cottagecore. Und damit Zugang zu einer perfekten, durchinszenierten Welt, die einem kurzzeitig das Gefühl gibt, die Dinge unter Kontrolle zu haben, wenn die Realität von Chaos beherrscht wird. Das tut gut, und ist auch nicht verwerflich. Einen Kuchen zu backen oder im Wald spazieren zu gehen ist gesünder und erholsamer als angespannt vor der Nachrichten-App zu sitzen. Zumal sich Anhänger der Bewegung als besonders einladend, tolerant und warmherzig geben und das auf Social Media kommunizieren. Diese „heile Welt“ soll jedem offenstehen, der auf Flohmärkten gerne nach altmodischen Quilts stöbert und Spitzentischdecken nicht oll, sondern wertvoll findet.

So wirkt Cottagecore auch wie eine Gegenbewegung zu einer Internet-Troll-Kultur, die Plattformen wie Facebook oder Twitter mit rassistischen und frauenfeindlichen Beleidigungen und Fake News verpestet. Tatsächlich finden sich unter dem Hashtag praktisch nur Posts von oder mit Frauen. „Toxische Männlichkeit“ hat in dieser Landidylle keinen Platz.

