Wer nach einem passenden Soundtrack für die Corona-Krise sucht, kann sich in diesen Tagen auf die Videoapp Tiktok verlassen. Rund um den Globus sind dort in den vergangenen Wochen Millionen von Clips entstanden, in denen die Nutzer das Lied „Bored in the house“ synchronisieren oder ein Comedyvideo zu „It’s Corona Time“ drehen.

Die Social-Media-App, die dem chinesischen Konzern Bytedance gehört, hat sich auf diese Weise zum ultimativen Langeweile-Killer entwickelt. Denn die Tiktok-Unterhaltung kommt im Gegensatz zu Instagram auch ohne aufregenden Jetset, Festivals und Modeschauen aus. Wer dort ein Star werden will, braucht lediglich ein Smartphone, stabiles Internet und eine witzige Idee. Eine Stärke, die sich in der Quarantäne für Tiktok auszahlt.

Tiktok überholt Pokemon Go

Zwischen Januar und März 2020 verzeichnete die App laut dem Branchendienst Sensor Tower weltweit insgesamt 315 Millionen Neuinstallationen, davon rund 45 Millionen allein in Europa. Tiktok hat damit das beste Quartal bei Google Play und im App Store hingelegt, das eine App je erreicht hat.

Die Bytedance-Tochter überholte mit den Downloads sogar den bisherigen Quartalsrekord von Pokemon Go, das Ende 2016 einen globalen Hype erlebte. Insgesamt steuert Tiktok damit gerade auf die Marke von zwei Milliarden Nutzern zu.

Das rasante Wachstum lässt sich zu einem Teil auch auf den Zuspruch von Internet-Stars zurückführen, meint Philip Papendieck, Chef der Berliner Influencer-Marketing-Agentur Intermate. „Die Corona-Krise hat dazu beigetragen, dass in kurzer Zeit sehr viele Influencer auf die Plattform gekommen sind – und damit auch mehr Nutzer und vor allem ältere Zielgruppen“, sagt er im Gespräch mit Business Insider. Allein von Februar auf März sei die Zahl der Influencer aus Deutschland, die auf Instagram über Tiktok sprechen oder Videos teilen, um 65 Prozent gestiegen.

Den plötzlichen Tiktok-Hype unter den Influencern beobachtet auch Philipp John, Mitgründer des Berliner Intermate-Konkurrenten Reachhero. Im März hätten die Anmeldungen auf der Influencer-Plattform in Verbindung mit Tiktok im Vergleich zu den Vormonaten um 70 Prozent zugenommen. John sieht darin eine klare Verbindung zum Lockdown. „Influencer nutzen mit der neu gewonnenen Zeit die Möglichkeit, neue Channels auszuprobieren und zu bedienen. Letztlich ist es kein Geheimnis, dass Tiktok bislang schon viele auf dem Schirm hatten, aber dennoch wenige sich ernsthaft damit beschäftigt haben“, sagt er.

Models, Influencer und Sportler strömen zu Tiktok

Tatsächlich ist Tiktok bisher vor allem als Teenie-App bekannt und wurde von vielen Seiten belächelt. Das ändert sich nun. Fußball-Weltmeister Mario Götze, Model Lena Gercke, Bloggerin Caro Daur — sie alle haben sich im März bei Tiktok angemeldet, um nur einige Beispiele zu nennen.

Es sind aber nicht nur die zusätzliche Reichweite und die Werbemöglichkeiten, die sie dorthin locken. „Tiktok bietet Influencern eine zusätzliche Erzählebene. Die Natur der Plattform ist mehr auf Unterhaltung ausgelegt, sodass eine Fashionbloggerin wie Xenia Adonts dort auch mal mit Doppelkinn und Fail-Videos zeigt“, sagt Influencer-Marketing-Experte Papendieck.

Falco Punch: Ein gelernter Tischler betreibt Deutschlands erfolgreichsten Tiktok-Account 8,3 Millionen Follower hat der 24-Jährige, der aus einem Dorf in Schleswig-Holstein stammt. Trotzdem lebt er nicht hauptberuflich von seiner Präsenz auf der App.

Er erwarte deshalb, dass Tiktok auch nach der Corona-Krise ein spannendes Universum für Influencer bleiben wird. „Dafür sprechen der Spaßfaktor, die wachsenden Möglichkeiten zu Monetarisierung und die Reichweite, die ein Stück weit süchtig macht.“

Das Wachstum ist teuer erkauft

Für den chinesischen Konzern Bytedance könnte die Corona-Krise eine entscheidende Wende einleiten. Bisher hat das Unternehmen vor allem die Strategie verfolgt, für Tiktok massiv Werbung bei seinen Rivalen Facebook, Instagram und Snapchat zu schalten — und sich auf diese Weise neue Nutzer teuer zu erkaufen.

Laut der Analysefirma Sensor Tower hat Bytedance die App im ersten Quartal 2020 stark über verschiedene Plattformen hinweg mit Anzeigen für App-Downloads gepusht. „Wir beobachten einen ‚Stimmenanteil‘ von 25 Prozent für Anzeigen auf Snapchat in dieser Zeit, was bedeutet, dass Anzeigen im Zusammenhang mit dieser App den Nutzern häufiger angezeigt wurden als andere Apps. Tiktok-Werbung war auch auf Apple Search Ads, Facebook, Youtube und Instagram sowie in einigen anderen Werbenetzwerken prominent vertreten“, sagt Craig Chapple, Analyst bei Sensor Tower, zu Business Insider.

Durch die Corona-Krise bekommt Tiktok die Werbung nun kostenlos von Influencern, die ihre Follower über alle Plattformen hinweg mit Lipsync-Videos versorgen. Das dürfte das organische Wachstum befeuern und die Kosten für die Nutzer-Akquise senken.

Kritik an Zensur und Sicherheitslücken

Der Erfolg hat aber auch eine Schattenseite. Tiktok steht seit Monaten in der Kritik, die im Wesentlichen drei Aspekte umfasst. Zum einen wird der App die Zensur von China-kritischen Beiträgen vorgeworfen. Eine Recherche des Magazins Vice von Dezember 2019 legt beispielsweise offen, wie Videos von den Protesten in Hongkong offenbar systematisch gelöscht wurden.

Der zweite Vorwurf gegen Tiktok lautet Diskriminierung. Das deutsche Portal Netzpolitik.org und The Intercept hatten zuletzt Mitte März über interne Dokumente berichtet, denen zufolge die Modertoren von Tiktok dazu angehalten werden, Videos von dicken, „hässlichen“ oder armen Menschen auf der Plattform zu verstecken.

Der dritte Kritikpunkt adressiert die Sicherheit der App. Forscher der israelischen Cybersicherheitsfirma Check Point hatten im Januar mehrere Sicherheitslücken in der Tiktok-App aufgedeckt. So war es Hackern offenbar möglich, Videos im Namen anderer Nutzer hochzuladen, deren Videos zu löschen oder von privat auf öffentlich umzustellen. Zudem habe Tiktok den Zugriff auf persönliche Daten wie die Mail-Adresse oder das Geburtsdatum ermöglicht.

Am Freitag wurde darüber hinaus bekannt, dass Tiktok seine Nachrichtenfunktion für Kinder sperrt. Künftig könne die Funktion nur noch von Nutzern über 16 Jahren genutzt werden. Das Unternehmen will Kinder damit offenbar besser vor Belästigung durch Erwachsene schützen.