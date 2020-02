Eine einfach zu bedienende App, knackiges Marketing – reicht das schon, um fünf Millionen Bankkunden abzuwerben? Im Fall der Berliner Smartphone-Bank N26 scheint es fast so. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 43,6 Millionen Euro – viermal mehr als im Vorjahr. Damit hat N26 geschafft, wovon viele andere Startups träumen: Konzerne beginnen, in dem Startup einen ernstzunehmenden Konkurrenten zu sehen.

Anzeige

Diese Realität der deutschen Finanzwirtschaft haben sich die Macher der zweiten Staffel der ZDF-Serie Bad Banks zum Vorbild genommen. N26 heißt darin Fin21, der nachhaltige Wettbewerber, im wahren Leben Tomorrow, trägt in der Serie den Namen Greenwallet. Seit Ende Januar sind die sechs neuen Folgen in der Mediathek des Senders abrufbar. Jetzt zeigt eine Doku, wie viel die Darstellungen in der Serie mit der Wirklichkeit zu tun haben.

In knapp 44 Minuten wird der Kulturkampf zwischen Anzugträgern und Tischkicker-zockenden Entwicklern mit Nerf Guns neben ihren Rechnern erklärt. Dabei geht es auch um die Frage, was die etablierten Geldhäuser falsch machen – und wie sie teils verzweifelt versuchen, Kundinnen und Kunden zu halten. Denn es sind nicht nur Startups, die die Digital-Schwäche der Traditionalisten ausnutzen. Auch Tech-Konzerne aus Kalifornien greifen an. Mit dem Ergebnis, dass Hochhaus-Banker womöglich stärker vor Apple Pay und Google Pay bibbern als vor ihren Fintech-Konkurrenten in Hoodies.

Schattenseiten des Wachstumsdrangs

In der Doku kommen Banken und Wissenschaft zu Wort, aber auch der Unternehmer Alex Seitz, dessen Fall Anfang 2019 für Schlagzeilen sorgte. Seitz waren vor einem Jahr fast 80.000 Euro von seinem N26-Konto gestohlen worden. Die Reaktion von N26 fiel lapidar aus: „In deinem Konto ist z. Z. nicht mal mehr als 30 EUR übrig, sorry.“ Gründerszene berichtete damals zuerst über den Vorfall, der daraufhin eine Debatte über die Qualität des Kundenservices der Smartphone-Bank auslöste. Übrigens: Aufstieg und Fehler von N26 kommentiert in der Doku der ehemalige Gründerszene-Redakteur und N26-Experte Caspar Tobias Schlenk.

ZDF-Serie: Das sind die Fintech-Vorbilder für die neue „Bad Banks“-Staffel Die neue Staffel der ZDF-Serie „Bad Banks“ spielt in der Berliner Fintech-Szene. Wie viel N26 und Finleap stecken in der Handlung? Der Realitätscheck.

Unsere Empfehlung? Reinschauen!

Hier geht’s zum Video in der ZDF-Mediathek.

Bild: © Boris Breuer