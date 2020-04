Die Axel Springer SE investiert weiter in journalistische Qualität und führt die beiden digitalen wirtschaftsjournalistischen Angebote von Business Insider Deutschland und Vertical Media, dem Medienhaus von Gründerszene, zusammen. Die Marke Gründerszene bleibt als eigenständige Marke bestehen und wird von der Reichweite und dem internationalen Netzwerk von Business Insider profitieren. BI Deutschland wird mit der Zusammenlegung journalistisch gestärkt und verbreitert sein Angebot und Geschäftsmodell.

Gründerszene ist die bekannteste Marke der 2010 gegründeten Vertical Media GmbH, die seit 2014 ein Tochterunternehmen der Axel Springer SE ist. Gründerszene informiert, inspiriert und vernetzt Menschen und Unternehmen aus der Digitalwirtschaft. Neben dem digitalen Magazin betreibt Gründerszene eine Jobbörse und Networking-Veranstaltungen. Die Aktivitäten werden weitergeführt.

Jan Bayer, Vorstand News Media International, Axel Springer SE: „Unsere Produkt- und Qualitätsoffensive bei Business Insider Deutschland zeigt bereits Erfolge: Die Redaktion ist gewachsen und macht mehr und mehr mit exzellentem und relevanten Journalismus auf sich aufmerksam – nicht zuletzt mit hochkarätigen Exklusivgeschichten. Jetzt gehen wir einen weiteren Schritt. Wir sind überzeugt, dass von der Zusammenlegung sowohl Business Insider Deutschland als auch Gründerszene journalistisch und wirtschaftlich profitieren.”

Romanus Otte und Jakob Wais, beide Geschäftsführer und Chefredakteure von Business Insider Deutschland: „In der Digitalwirtschaft ist die Marke Gründerszene wirklich ein Insider mit großer Strahlkraft. Gemeinsam werden wir noch mehr journalistische Kraft haben. Gründerszene hat in seiner Zielgruppe bereits viel von dem erreicht, was wir mit Business Insider Deutschland anstreben: Wir wollen die beliebteste Medienmarke für Young Professionals in Deutschland werden.”

Dr. Lars Janzik, CEO von Vertical Media: „Startups und Digitalisierung sind längst kein Nischenthema mehr und viele der etablierten Medien haben unsere Kernthemen mittlerweile auch für sich entdeckt. Durch die Anbindung an Business Insider haben wir die Chance, mit unseren Inhalten, Formaten und Produkten unsere Zielgruppe deutlich auszubauen und diese gemeinsam weiterzuentwickeln. Darauf freuen wir uns sehr.”

Bild: Gründerszene