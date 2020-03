Ihr wollt das Wochenende nutzen und endlich mal das Bad putzen? Den Kleiderschrank sortieren? Oder habt ihr eine lange Autofahrt vor euch? Dann haben wir einen Podcast-Tipp für euch: „Wecrashed: The Rise and Fall of Wework“. Der englischsprachige Podcast hat sechs Folgen, die jeweils zwischen 21 und 33 Minuten dauern.

In rund drei Stunden erfahrt ihr Details über die Gründungsjahre von Wework, den anfänglichen Hype und Gründer Adam Neumann, der einst als Startup-Superstar gefeiert und heute weltweit als Aufschneider verpönt ist. Kurzweilig wird erzählt, welche Probleme Wework zu vertuschen versuchte und was den Absturz herbeigeführt hat.

Produziert wurde der Podcast vom US-Podcast-Netzwerk Wondery und gesprochen von David Brown, der auch Host des beliebten „Business Wars“-Podcast ist.

„Du redest nur Scheiße!“

Gleich zu Beginn hören Nutzer den Ausschnitt einer Rede von Adam Neumann. Er erzählt wie seine Frau beim ersten Kennenlernen bereits nach wenigen Sekunden zu ihm sagte: „Du, mein Freund, redest nur Scheiße!“. Der Sprecher des Podcast kommentiert: „Es dauerte beinahe ein Jahrzehnt, bis auch die Welt verstand, dass seine Frau Recht hatte.“ In diesem Ton geht es weiter. Es bleibt unterhaltsam.

Doch der Podcast ist nicht so gut wie vergleichbare Formate, beispielsweise „The Dropout“ von ABC News über den Theranos-Skandal um Gründerin Elisabeth Holmes. Die Macher von „Wecrashed“ haben deutlich weniger exklusive Informationen recherchiert und Interviewpartner getroffen. Anekdoten, die Adam Neumann einst zu PR-Zwecken verbreitete, werden von ihnen nicht immer in Frage gestellt. Viele Ausschnitte stammen von Konferenzen oder anderen Gesprächen, die Informationen sind Wework-Kennern größtenteils geläufig.

Dennoch: Der Podcast ist gut gesprochen, hochwertig produziert und lässt seine Hörer immer mit dem Kopf schütteln, laut auflachen oder einfach nur staunen. Viel Spaß beim Putzen!

Bild: Michael Kovac / Kontributor