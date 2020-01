Am Montag stellte sich der 32-jährige Anatoli Teichrib den Fragen von RTL-Moderator Günther Jauch. 64.000 Euro gewann der Düsseldorfer Gründer in der Show „Wer wird Millionär“. Den Betrag wolle Teichrib in sein Startup Doli stecken, sagt er während der Sendung. Gegenüber Gründerszene bestätigt er sein Vorhaben.

Anzeige

Seit 2016 stellt Teichrib gemeinsam mit seiner Freundin Sarina Vieth Trinkflaschen und -halme aus Glas her. Die Produkte verkauft Doli hauptsächlich im eigenen Onlineshop. Auch Unternehmen nutzen die nachhaltigen Flaschen als Werbegeschenk oder für ihre Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr setzte Doli nach eigenen Angaben einen sechsstelligen Betrag um, in diesem Jahr soll die Million geknackt werden. Das könnte der Auftritt bei „Wer wird Millionär“ ermöglichen.

Während der Sendezeit am Montagabend sei der Shop teilweise zusammengebrochen und der Umsatz sei dreimal so hoch gewesen wie an einem normalen Tag, so Teichrib im Gespräch mit Gründerszene. Für den Gründer war das auch einer der Gründe, an der Show teilzunehmen: „Wir haben den Werbeeffekt erahnt und uns Reichweite gewünscht, aber auch auf Geld gehofft“, sagt er.

Sein Unternehmen hat das Düsseldorfer Paar bisher komplett eigenfinanziert. Der TV-Gewinn soll für die Produktion einer neuen Artikelserie und für das Marketing genutzt werden, sagt Teichrib. „Eigentlich bräuchten wir sogar noch mehr, um das Wachstum aufrecht zu erhalten.“ Auch wenn die Sendung schon Ende 2019 gedreht wurde, das Geld ist laut dem Gründer noch nicht auf seinem Konto. Die Produktionsfirma zahle den Gewinn erst einen Monat nach der Ausstrahlung aus, so der Doli-Chef. Für Betterplace.org-Mitgründer Moritz Eckert ging die Quizshow 2015 besser aus: Der Berliner gewann in einer Sondersendung knapp eine Million Euro, nutzte das Geld aber für private Zwecke.

Fast ein Millionär: Eine etwas ungewöhnliche Finanzierungsrunde bei Günther Jauch Der Mitgründer von betterplace.org gewinnt fast eine Million Euro in Jauchs Quizshow – und will sich erst mal eine Drohne und einen 3D-Drucker kaufen.

Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius