Was in dieser Woche wichtig war, haben wir für euch zusammengefasst. Das Silicon Valley ist Vorbild für die Startup-Szene auch in Deutschland. Wir haben in unserem Schwerpunkt ausführlich über die Bay-Area berichtet:

Leben im Valley: „Mit 120.000 Dollar Jahresgehalt bist du hier ein Nichts“ Wer im Silicon Valley in einer Tech-Firma arbeitet, verdient schnell hohe sechsstellige Summen. Trotzdem leben viele Menschen in Armut oder sind sogar obdachlos. Wie kann das sein?

Arbeit und Freizeit: Wir leben den Traum aus dem Silicon Valley – im Guten wie im Schlechten Ohne iPhone, Google, Amazon und Facebook geht nichts. Vor allem in der Startup-Szene. Das Valley ist unser Vorbild. Es hat Chancen und Probleme geschaffen.

Gründer von Trade Republic: „Ein Bewerber darf ein Nein nicht als Nein akzeptieren“ Christian Hecker ist Gründer des millionenfinanzierten Startups Trade Republic und führt fast 100 Mitarbeiter. Dabei ist er erst 30 Jahre alt. Wieso ist sein Team so erfolgreich?

Otto Wilde: Luxusgrill-Crowdfunding: „An den Geräten verdienen wir nicht viel“ Innerhalb von nur einem Tag steckten Fans des Grill-Startups Otto Wilde 1,5 Millionen Euro in die Firma. Ihren neuen Tech-Grill lässt die deutsche Firma bewusst in China produzieren.

Drehmoment: Wenn die Autoindustrie überleben will, muss sie ihr Geschäftsmodell ändern Ein Auto bauen, es verkaufen und dann an den nächsten Käufer denken – das war einmal. Wenn die Industrie sich nicht umstellt, flexibler und digitaler wird, wird sie untergehen.

Wer keine Lust hat, die Kolumne zu lesen, kann sich den Artikel auch vorlesen lassen. In unseren Audio Stories vertonen wir ab jetzt immer wieder spannende Artikel.