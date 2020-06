Was in dieser Woche wichtig war, haben wir für euch zusammengefasst.

Eine Woche ist es her, dass Wirecard in die größte Krise seiner Unternehmensgeschichte schlitterte. Was droht Deutschlands Finanz-Startups durch den Skandal? Was bedeutet der Fall für das Image der Branche? Was Szeneköpfe dazu sagen:

Bilanzskandal: „Wir waren geblendet“: Was die Fintech-Szene zum Fall Wirecard sagt Das einstige Vorzeige-Fintech Wirecard hat Insolvenz angemeldet. Der spektakuläre Fall wird auch Nachwirkungen auf Deutschlands Finanz-Startups haben, sagen Branchenvertreter.

Kochroboter, veganer Teig aus Flaschen oder Mandel-Käse: Die Innovationen aus der Food-Branche könnten unterschiedlicher nicht sein. Diese Startups lohnt es sich genauer anzuschauen:

Vor etwa sechs Jahren ging der Food-Trend in Deutschland los. Heute fehlte es vielen Produkten an Innovation und Technologie – und den Gründern an Risikobereitschaft, meint unsere Autorin kritisch:

Trendwende: Warum mich Food-Startups einfach nur noch langweilen Tech-Produkte sind in der Lebensmittelbranche rar. Stattdessen wird der Markt mit Hafermilch und veganen Snacks überschwemmt. Innovativ ist anders, findet unsere Autorin.





Pflanzliche Milch ist umweltfreundlicher als Kuhmilch. Das ist inzwischen hinreichend belegt und vielen Menschen bekannt. Aber welche sinnvollen Alternativen gibt es?

Pläin: Sie wollen mit patentierter Pflanzenmilch Oatly angreifen Das bayerische Startup Pläin arbeitete drei Jahre an einem neuartigen veganen Milchersatz. Nun hat das Team ein Patent dafür – und will großen Playern Konkurrenz machen.

Ferry Heilemann digitalisiert die Logistik-Branche – so lauteten die Schlagzeilen im August 2018. Nicht einmal zwei Jahre später ist Schluss damit und er zieht sich als CEO beim Startup Forto (vormals Freighthub) zurück:

Ex-Freighthub: Warum Ferry Heilemann nicht mehr Forto-CEO ist – und was er als nächstes macht Mit Firmen wie Dailydeal oder Freighthub – jetzt Forto – hat sich Ferry Heilemann einen Namen gemacht. Nun hat er neue Pläne. Uns hat er sie verraten.

Bild und Video: Marco Weimer für Gründerszene