Moment mal, da war doch was! Pommes Frites bei „Die Höhle der Löwen“? Ja, es gab sie schon einmal. Wie so vieles in der Vox-Sendung. 2018 präsentierte ein Ehepaar aus Baden-Württemberg seine Kartoffelstäbchen. Damals unter dem Namen Frittenlove, mit Sorten aus Kichererbsen und Rösti-Teig. In der aktuellen Staffel tritt erneut ein Pommes-Gründer auf, diesmal mit einem Produkt aus der Wurzelknolle Maniok, in Südamerika auch Yuca genannt. Die Marke des 32-jährigen Gründers Peter Kenning heißt Yuca Loca. History repeats itself.

Geschäftsführer Kenning stammt aus Bolivien und lebt seit 2008 in Deutschland. Jetzt will er Yuca als Lebensmittel in deutschen Supermarktregalen etablieren – frittierfertig. Denn Kenning verkauft die Knolle geschnitten, vorgekocht und eingeschweißt an seine Kundinnen und Kunden. Sie sind dann zwölf Monate haltbar. Maniok enthält etwa doppelt so viele Kohlenhydrate wie die Kartoffel. Ihr Geschmack ähnelt dem der Süßkartoffel.

Yuca Loca ist bei Metro gelistet – für neun Euro

Bei den bekannten Einzelhandelsketten ist das Produkt bislang nicht erhältlich. Beim Großhändler Metro, wo Yuca Loca gelistet ist, kostet der 2,5-Kilogramm-Beutel rund neun Euro. Kunden sind laut Kenning etwa peruanische Restaurants. Der Gründer will die 500-Gramm-Packung für den privaten Bedarf für circa 2,80 Euro verkaufen. Im Gespräch mit Gründerszene gibt er an, ab Mai eine Listung in 1.000 Rewe-Märkten deutschlandweit zu haben. Der Jahresumsatz 2019 habe bei 250.000 Euro gelegen, so Kenning.

Der gebürtige Bolivianer gründete sein Startup im Sommer 2018. Bei „Die Höhle der Löwen“ tritt er am heutigen Dienstabend mit folgender Forderung auf: Er möchte 90.000 Euro einsammeln und im Gegenzug 20 Prozent seiner Unternehmensanteile abgeben.

