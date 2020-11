+++ Atlantic Labs investiert in Hamburger Wohnraum-Leasing-Startup +++

Das Wohnraum-Leasing-Startup Ownr hat in einer Finanzierungsrunde 12,5 Millionen Euro erhalten. Kapitalgeber ist unter anderem der Berliner VC Atlantic Labs, der zuvor schon Geld in das Unternehmen gesteckt hatte. Die neue Finanzierung soll sowohl das Unternehmenswachstum als auch den Immobilienerwerb weiter vorantreiben, heißt es. Außerdem will das Startup nach Hamburg in weitere deutsche Großstädte, darunter Berlin und Frankfurt, expandieren. Kunden können Wohnungen von Ownr mieten und dem Startup später abkaufen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 09:10 Uhr, sh)

+++ Zalando-Umsatz steigert um 22 Prozent +++

Der Online-Modehändler Zalando ist dank steigender Bestellungen im Internet mitten in der Corona-Krise deutlich gewachsen. Der Umsatz kletterte im dritten Quartal um mehr als ein Fünftel auf 1,85 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis legte auf 118,2 Millionen Euro zu nach lediglich 6,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Nach einem kurzen Dämpfer zum Ausbruch der Pandemie gewann das Unternehmen neue Kunden, die auch weniger Ware wieder zurückschickten, wodurch sich die hohen Retourenkosten reduzierten. Die Zalando-Aktie hat in diesem Jahr bereits mehr als 70 Prozent zugelegt. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 08:59 Uhr, gr)

+++ Social-Media-Tool holt sich 1,8 Millionen +++

Das Österreicher Startup Storyclash hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 1,8 Millionen Euro abgeschlossen. Die sechs Jahre alte Firma verkauft eine Software, mit der Unternehmen ihre Social-Media-Kampagnen messen können. Nach eigenen Angaben nutzen Kunden wie Kaufland und Adidas das Storyclash-Tool. Die Millionen kommen vom Linzer VC OÖ Hightechfonds und A Round Capital aus München sowie den Altgesellschaftern AWS Gründerfonds aus Wien, dem Wefox-Investor Speedinvest und dem Family Office Michael Grabner Media. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 8:58 Uhr, lks)

+++ Nachfrage-Boom bei Hellofresh hält an +++

In der Corona-Krise rasant gestiegene Bestellungen haben dem Kochboxen-Anbieter ein Rekordquartal beschert. Der Umsatz kletterte um 120 Prozent auf rund 970 Millionen Euro, wie das Berliner Unternehmen mitteilte, das damit vorläufige Zahlen von Mitte Oktober bestätigte. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) stieg wegen niedrigerer Marketingkosten um rund zwölf Prozent auf 114,7 Millionen Euro. Hellofresh bestätigte die erst Mitte Oktober angehobene Prognose. Vor allem das vermehrte Arbeiten im Homeoffice schiebt das Geschäft an. Mitgründer und Firmenchef Dominik Richter sagte: „Wir gehen davon aus, dass die genannten Faktoren dafür sorgen, dass der Trend langfristig erhalten bleibt.“ (Quelle: Reuters, Dienstag, 8:44 Uhr, ps)

+++ 1,4 Millionen für Öko-Fintech von Ex-Rocket +++

Für seinen Fonds für Nachhaltigkeitsprojekte hat das deutsch-finnische Startup Cooler Future 1,4 Millionen Euro eingesammelt. Das vom ehemaligen Rocket-Internet-Manager Matti Rönkkö gegründete Unternehmen will aus dem Topf nur in Firmen investieren, die aktiv etwas für die Reduzierung von Emissionen tun. Anleger sollen den CO2-Fußabdruck ihrer Investments mit einer App verfolgen können, die im kommenden Jahr an den Start geht. (Quelle: Finance Forward, Montag, 10:25 Uhr, tib)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash