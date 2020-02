+++ Eventseite Rausgegangen übernimmt Wettbewerber Ask Helmut +++

Die Kölner Event-Plattform Rausgegangen hat ihren Berliner Wettbewerber Ask Helmut übernommen. Anfang Januar musste Ask Helmut Insolvenz anmelden, weil eine für 2019 geplante Investmentrunde gescheitert war. Schon zu diesem Zeitpunkt kündigten die beiden Plattformen ihre geplante Fusion an, wie Gründerszene berichtete. Die Marke und die Website von Ask Helmut soll auch nach der Übernahme bestehen bleiben. Das verkündete die Berliner Eventseite in einem Facebook-Post. Die vier Gründer von Ask Helmut verlassen das Unternehmen, vier der zuletzt zehn Mitarbeiter der Plattform wechseln zum Kölner Anbieter. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 09:55 Uhr, heu)

+++ Weitere 27 Millionen Euro für Carsharing von Turo +++

Der US-amerikanische Sharing-Anbieter Turo erhöht seine Series E um weitere 27 Millionen Euro (30 Millionen Dollar). Investiert haben unter anderem der NFL-Spieler Larry Fitzgerald und der Rapper 2 Chainz. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen, das 2010 in San Francisco gegründet wurde, 227 Millionen Euro (250 Millionen Dollar) von dem E-Commerce-Unternehmen IAC eingesammelt. In der vorherigen Runden hatte unter anderem auch Daimler investiert. Turo ist seit Anfang 2018 auch auf dem deutschen Markt aktiv. Das Unternehmen vermittelt Privatfahrzeuge über seine Sharing-Plattform. Nach eigenen Angaben ist Turo in 5.500 Städten in den USA, Kanada, UK und Deutschland aktiv, hat 14 Millionen Nutzer sowie 450.000 gelistete Autos. (Quelle: Crunchbase, Donnerstag, 09:50 Uhr, mw)

+++ Bericht: Revolut sammelt 454 Millionen ein +++

Nach Informationen des Handelsblatts hat das britische Fintech Revolut umgerechnet 454 Millionen Euro (500 Millionen US-Dollar) eingesammelt. Damit sei die Bewertung des N26-Wettbewerbers auf 5,5 Milliarden Euro gestiegen, heißt es in dem Bericht. Auch Deutsche Startups liegen Informationen zu der Mega-Finanzierung vor. An der Runde sollen sich die US-Investoren Technology Crossover Ventures, Ribbit und Bond beteiligt haben, außerdem der Berliner VC Lakestar. Revolut hat nach eigenen Angaben acht Millionen Nutzer. N26 spricht von fünf Millionen Usern, die Bewertung der Berliner Neobank lag zuletzt bei 3,5 Milliarden Dollar. (Quelle: Handelsblatt, Mittwoch, 17:31 Uhr, ps)

+++ Münchner VC Earlybird legt bei Aiven nach +++

Der Frühphaseninvestor aus Bayern beteiligt sich erneut an einer Finanzierungsrunde des finnischen Startups Aiven. Umgerechnet 36 Millionen Euro (40 Millionen US-Dollar) fließen in der Series B, auch Institutional Venture Partners aus dem Silicon Valley investiert. Earlybird ist seit Mai 2019 an Aiven beteiligt. Die Firma mit Sitz in Helsinki wurde 2016 gegründet und betreibt eine Plattform, mit der Unternehmen ihre Daten managen können. Sie hat nach eigenen Angaben 500 Kunden und Dependancen in Berlin und Sydney. Mit dem neuen Kapital will Aiven in die USA expandieren. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 16:21 Uhr, ps)

+++ Betrugsverfahren gegen Amabrush-Zahnbürste eingestellt +++

Im Mai nahm die Wiener Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Amabrush auf. Dem österreichischen Zahnbürsten-Startup wurde schwerwiegender Betrug vorgeworfen, da sich Kunden wegen der schlechten Reinigungsleistung der Bürste beschwert hatten. Außerdem untersuchte die Staatsanwaltschaft, wohin die 4,7 Millionen Euro aus den Crowdfunding-Kampagnen flossen. Das Verfahren wurde nun eingestellt, da „ein Täuschungs- und Schädigungsvorsatz nicht mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nachweisbar” gewesen sei, so die Justizbehörde. Der Verbraucherschutzverein (VSV), von dem die Klage ausging, denke nun über einen Fortsetzungsantrag nach. Die Staatsanwaltschaft habe nur die Gründer des mittlerweile insolventen Startups befragt, nicht aber Sachverständige beauftragt, so VSV-Chef Peter Kolba. (Quelle: Futurezone, Der Standard, Mittwoch, 14:58 Uhr, lks)

+++Lernroboter-Firma im Insolvenzverfahren +++

Roboterbausätze nach dem Lego-Prinzip für Kinder und bis zu 490 Euro – diese Produkte verkauft die Kinematics GmbH unter dem Namen Tinkerbots. Doch die jungen Programmierer brachten dem Brandenburger Startup offenbar nicht den erhofften Erfolg: Die Firma hinter Tinkerbots befindet sich im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Das zeigt ein Eintrag im dem Insolvenzregister. An dem Startup beteiligt waren laut Handelsregister zuletzt unter anderem die TV-Sendegruppe Prosiebensat.1 und die VC-Tochter der Investitionsbank des Landes Brandenburg. 2014 gegründet, wird Kinematics heute von Udo Meinung geleitet. Der Geschäftsführer lehnte eine Stellungnahme zur aktuellen Lage auf Nachfrage von Gründerszene vorerst ab. (Quelle: Insolvenzregister / Handelsregister, Mittwoch, 14:32 Uhr, ene)

