+++ Telekom steigt bei Kölner E-Sport-Firma ein +++

Die Deutsche Telekom beteiligt sich mit 25 Prozent am E-Sport-Unternehmen SK Gaming. Seit Mitte 2018 ist der Konzern bereits Hauptsponsor der Teams der Firma, die an Wettkämpfen bei Spielen wie League of Legends, Clash Royale, FIFA 20 und Hearthstone teilnehmen. SK Gaming wurde 1997 gegründet. Neben CEO und Gründer Alexander Müller halten Mercedes-Benz und der 1. FC Köln je 25 Prozent Anteile am Unternehmen. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 17:00 Uhr, sh)

+++ Französische Spieleentwickler steigen bei Jodel ein +++

Alexandre Yazdi und Laurent Ritter, die beiden Gründer des Pariser Handyspiel-Produzenten Voodoo sind bei der Social App Jodel eingestiegen. Das hat der Analysedienst Startupdetector zuerst entdeckt. Jodel-Gründer Alessio Avellan Borgmeyer bestätigte auf Nachfrage von Gründerszene die Beteiligung der beiden Franzosen, wollte aber keine weiteren Details zur Höhe der Finanzierung oder zu einer potenziellen Zusammenarbeit der beiden Startups nennen. (Quelle: Startupdetector, Dienstag, 11:00 Uhr, heu)

+++ Marley Spoon gibt Aktien für 2 Millionen Euro aus +++

Der Berliner Kochboxenversender bietet neue Aktien im Wert von 2,3 Millionen Euro an. Die knapp zehn Millionen Wertpapiere verkauft das Unternehmen an drei Fonds, die vom US-Fonds Acacia verwaltet werden. Die Aktie von Marley Spoon wird an der australischen Börse aktuell mit rund 0,14 Euro gehandelt. Erst Anfang November sammelte das Berliner Startup 19 Millionen Euro in Form von Aktien und einer Wandelanleihe ein. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:27 Uhr, lks)

+++ 4 Millionen für AR-Startup Holo-Light +++

EnBW New Ventures, Bayern Kapital, Toprope Ventures und der Innogy Innovation Hub investieren vier Millionen Euro in das Startup Holo-Light. Das 2015 in Tirol gegründete Unternehmen entwickelt Augmented-Reality-Software, mit der Ingenieure 3D-Modelle erstellen und bearbeiten können. Zu den Kunden zählen nach Firmenangaben BMW, BASF, der TÜV Rheinland und Thyssenkrupp Marine Systems. Holo-Light hat nach eigenen Angaben mehr als 30 Mitarbeiter und seinen Hauptsitz mittlerweile im bayerischen Ismaning. (Quelle: Unternehmen, Montag, 14:00 Uhr, tib) Anzeige

+++ Aktie von Delivery Hero auf Rekordhoch +++

Am Freitag verkündete der Berliner Essenslieferdienst, den südkoreanischen Konkurrenten Woowa Brothers übernommen zu haben. Bei den Analysten und Aktionären kam der Deal gut an: Der Wert des Börsenpapiers stieg im Tagesverlauf um bis zu 25 Prozent. Nach Handelsstart am heutigen Montag schnellte die Aktie des im M-Dax gelisteten Unternehmens weiter in die Höhe und erreichte einen Rekord von 64,38 Euro. Somit beträgt der Börsenwert von Delivery Hero aktuell 11,65 Milliarden Euro. Der Lieferdienst ging im Sommer 2017 an die Börse zu einem Ausgangspreis von 25,50 Euro. (Quelle: Finanzen.net, Montag, 12:07 Uhr, lks)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash; Hinweis: Axel Springer ist Gesellschafter der Vertical Media GmbH, dem Medienhaus von Gründerszene. Weitere Informationen zur Vertical Media GmbH gibt es hier.