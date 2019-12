+++ Finanzierung geplatzt: Airgreets im vorläufigen Insolvenzverfahren +++

Erst im März hatte das Startup Airgreets einen Millionenbetrag von Ringier Digital Ventures und weiteren Investoren eingesammelt. Nun steckt der Münchner Concierge-Dienst im vorläufigen Insolvenzverfahren. Als Gründe nannte Insolvenzverwalter Matthias Hofmann auf Nachfrage von Gründerszene operative Verluste „trotz deutlicher Umsatzzuwächse in den vergangenen Monaten“ sowie eine Anfang Dezember geplatzte Finanzierungsrunde. Ein Investor habe sich „überraschend zurückgezogen“. Deutsche Startups hatte zuerst über die drohende Insolvenz berichtet. Die Gehälter der 160 Mitarbeiter seien zunächst gesichert, so Hofmann, auch die Airgreets-Niederlassung in Österreich bleibe vorerst geöffnet. Nun will der Insolvenzverwalter einen neuen Investor für das Startup finden, das Kunden hilft, ihre Wohnung über Buchungsportale wie Airbnb zwischenzuvermieten. (Quelle: Insolvenzverwalter, Dienstag, 14:17 Uhr, tib)

+++ Merck beteiligt sich an Millionenrunde für Käse aus dem Labor +++

Das Berliner Startup Legendairy Foods hat ein Verfahren entwickelt, um Käse in der Petrischale heranwachsen zu lassen. Bisher sei das bereits mit Mozzarella und Ricotta gelungen, schreibt das Startup in einer Mittelung. Um den Prozess weiterzuentwickeln, erhält das Startup jetzt nach eigenen Angaben umgerechnet rund 4,2 Millionen Euro (4,7 Millionen US-Dollar) in einer Seed-Finanzierungsrunde. Zu den neuen Investoren gehöre unter anderem das Darmstädter Pharma- und Chemieunternehmen Merck über dessen Investmentarm M Ventures (nicht zu verwechseln mit M Venture von Mast-Jägermeister). Der Wagniskapitalgeber Atlantic Food Labs war schon zuvor an Legendairy Foods beteiligt. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 14:02 Uhr, ene)



+++ Exklusiv: 10 Millionen für Software-Startup Teraki +++

Das Berliner Software-Startup Teraki hat eine Series-A-Finanzierungsrunde über rund zehn Millionen Euro (elf Millionen US-Dollar) abgeschlossen und damit bislang insgesamt 14,6 Millionen Euro (16,3 Millionen Dollar) Wagniskapital eingesammelt. Investiert haben Horizons Ventures, State Auto Labs Fund, Bright Success Capital, Castor Ventures und eine nicht näher genannte japanische Tech-Firma sowie die Altinvestoren Paladin Capital Group und Innogy Ventures. Terakis Software soll die Datenverarbeitung in der Elektronik von Autos und Internet-of-Things-Systemen (IoT) schneller machen. Das Startup arbeitet unter anderem mit Microsoft und Infineon zusammen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 9:13 Uhr, tib)

+++ HTGF und Impact51 investieren in Dear Employee +++

Das Mitarbeitergesundheits-Startup Dear Employee hat eine Finanzierung vom High-Tech Gründerfonds (HTGF) und dem Business-Angel-Netzwerk Impact51 erhalten. Während die Unternehmen keinen Betrag nennen, spricht Deutsche Startups von einer siebenstelligen Summe. Mit der Plattform von Dear Employee sollen Unternehmen psychische Belastungen erkennen und vorbeugen können. Nun will das Berliner Startup unter anderem in Europa und den USA expandieren. (Quellen: Unternehmen/Deutsche Startups, Mittwoch, 9:02 Uhr, tib)

+++ Telekom steigt bei Kölner E-Sport-Firma ein +++

Die Deutsche Telekom beteiligt sich mit 25 Prozent am E-Sport-Unternehmen SK Gaming. Seit Mitte 2018 ist der Konzern bereits Hauptsponsor der Teams der Firma, die an Wettkämpfen bei Spielen wie League of Legends, Clash Royale, FIFA 20 und Hearthstone teilnehmen. SK Gaming wurde 1997 gegründet. Neben CEO und Gründer Alexander Müller halten Mercedes-Benz und der 1. FC Köln je 25 Prozent Anteile am Unternehmen. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 17:00 Uhr, sh)

+++ Französische Spieleentwickler steigen bei Jodel ein +++

Alexandre Yazdi und Laurent Ritter, die beiden Gründer des Pariser Handyspiel-Produzenten Voodoo sind bei der Social App Jodel eingestiegen. Das hat der Analysedienst Startupdetector zuerst entdeckt. Jodel-Gründer Alessio Avellan Borgmeyer bestätigte auf Nachfrage von Gründerszene die Beteiligung der beiden Franzosen, wollte aber keine weiteren Details zur Höhe der Finanzierung oder zu einer potenziellen Zusammenarbeit der beiden Startups nennen. (Quelle: Startupdetector, Dienstag, 11:00 Uhr, heu)

+++ Marley Spoon gibt Aktien für 2 Millionen Euro aus +++

Der Berliner Kochboxenversender bietet neue Aktien im Wert von 2,3 Millionen Euro an. Die knapp zehn Millionen Wertpapiere verkauft das Unternehmen an drei Fonds, die vom US-Fonds Acacia verwaltet werden. Die Aktie von Marley Spoon wird an der australischen Börse aktuell mit rund 0,14 Euro gehandelt. Erst Anfang November sammelte das Berliner Startup 19 Millionen Euro in Form von Aktien und einer Wandelanleihe ein. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:27 Uhr, lks)