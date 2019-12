+++ Millionen für Baustellen-Tool der Stylight-Gründer +++

Nach ihrem Exit 2016 zogen die Stylight-Gründer Benjamin Günther, Anselm Bauer und Sebastian Schuon ein neues Startup auf: Alasco bietet ein Tool an, das helfen soll, die Kosten und Dauer von Bauprojekten zu reduzieren. Nun hat das Unternehmen einen mittleren siebenstelligen Betrag von HV Holtzbrinck Ventures, Picus Capital, den Flixbus-Gründern – die alle bereits vor eineinhalb Jahren investierten – und Personio-CEO Hanno Renner bekommen. Mit dem Kapital soll neues Personal angeheuert und das Produkt weiterentwickelt werden. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 17:00 Uhr, tib) Anzeige

+++ Bericht: Jeder zweite Flixbus kommt zu spät +++

Jeder zweite Flixbus kommt über 15 Minuten später als als geplant. Das berichtet der SWR unter Berufung auf die Analyse von rund 40.000 Direktverbindungen zwischen großen Städten. Bei der Deutschen Bahn sei dies zum Vergleich nur bei jedem zehnten Zug der Fall. Durchschnittlich müssten Flixbus-Kunden damit rechnen, eine halbe Stunde länger als geplant unterwegs zu sein, so der Sender. Besonders gravierend seien die Verspätungen in Mannheim. Das Unternehmen widerspricht gegenüber dem SWR: „Wir hinken der Bahn in Sachen Pünktlichkeit nicht hinterher.“ (Quelle: SWR, Donnerstag, 13:44 Uhr, tib)

+++ Fußballmagazin Kicker beteiligt sich an Sprachassistenten-Tool +++

Der Olympia-Verlag, das Medienhaus des Kicker-Magazins, hat 25,1 Prozent am Kaiserslauterer Startup Thinking Apps erworben. Einen sechsstelligen Betrag hat Kicker für seine Anteile an dem Ende 2016 gegründeten Unternehmen gezahlt. Thinking Apps entwickelt Schnittstellen, mit denen Kunden Sprachassistenten wie Siri oder Alexa auf ihrer Webseite einbinden können. Das Fußballmagazin nutzte dies beispielsweise für Fragen rund um die WM 2018. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 11:38 Uhr, lks)

+++ 12,9 Millionen für österreichisches Fintech Bluecode +++

Das Fintech-Startup Bluecode bekommt in einer weiteren Finanzierungsrunde mit den Altgesellschaftern 12,9 Millionen Euro. Das aus Wien stammende Unternehmen entwickelt eine mobile Bezahl-App als Alternative zu Apple Pay und Google Pay. Bereits im Herbst 2018 hatten die Geldgeber – „branchennahe“ Family Offices aus Europa – 11,2 Millionen Euro in das Startup gesteckt. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 10:30 Uhr, ho.)

+++ Millionen für bei DHDL gescheitertes Startup Vetevo +++

Das Tiergesundheits-Startup Vetevo hat eine siebenstellige Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das Geld stammt von Family Offices wie der HGDF Familienholding und diversen Business Angels. Außerdem beteiligte sich die Bestandsinvestorin IBB Bet aus dem VC Fonds Kreativwirtschaft. Die beiden Vetevo-Gründer Mareile Wölwer und Felix Röllecke traten mit ihrer Firma auch in der diesjährigen Staffel von „Die Höhle der Löwen” auf, erhielten aber keinen Deal. Das Geschäftsmodell des Startups besteht aktuell im Versenden von Testkits für die Haustierentwurmung. Langfristig will sich das Startup aber als Plattform für Tiergesundheit etablieren. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 09:55 Uhr, heu)

+++ Schweizer Navi-Startup Fixposition bekommt 3 Millionen +++

Das Zürcher Tech-Startup Fixposition hat eine Seed-Finanzierung über rund drei Millionen Euro (3,35 Millionen Schweizer Franken) erhalten. Angeführt wurde die Runde von True Ventures, außerdem beteiligten sich die Hasler-Stiftung, Deeptech Ventures, Daniel Ammann und Qu Yunpeng. Fixposition entstand aus einem Programm der ETH Zürich und wurde 2017 gegründet. Das Startup entwickelt satellitengestützte Navigationssysteme für Roboter, Drohnen oder auch autonome Autos. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 9:48 Uhr, tib)

+++ Finanzierung geplatzt: Airgreets im vorläufigen Insolvenzverfahren +++

Erst im März hatte das Startup Airgreets einen Millionenbetrag von Ringier Digital Ventures und weiteren Investoren eingesammelt. Nun steckt der Münchner Concierge-Dienst im vorläufigen Insolvenzverfahren. Als Gründe nannte Insolvenzverwalter Matthias Hofmann auf Nachfrage von Gründerszene operative Verluste „trotz deutlicher Umsatzzuwächse in den vergangenen Monaten“ sowie eine Anfang Dezember geplatzte Finanzierungsrunde. Ein Investor habe sich „überraschend zurückgezogen“. Deutsche Startups hatte zuerst über die drohende Insolvenz berichtet. Die Gehälter der 160 Mitarbeiter seien zunächst gesichert, so Hofmann, auch die Airgreets-Niederlassung in Österreich bleibe vorerst geöffnet. Nun will der Insolvenzverwalter einen neuen Investor für das Startup finden, das Kunden hilft, ihre Wohnung über Buchungsportale wie Airbnb zwischenzuvermieten. (Quelle: Insolvenzverwalter, Dienstag, 14:17 Uhr, tib)

+++ Merck beteiligt sich an Millionenrunde für Käse aus dem Labor +++

Das Berliner Startup Legendairy Foods hat ein Verfahren entwickelt, um Käse in der Petrischale heranwachsen zu lassen. Bisher sei das bereits mit Mozzarella und Ricotta gelungen, schreibt das Startup in einer Mittelung. Um den Prozess weiterzuentwickeln, erhält das Startup jetzt nach eigenen Angaben umgerechnet rund 4,2 Millionen Euro (4,7 Millionen US-Dollar) in einer Seed-Finanzierungsrunde. Zu den neuen Investoren gehöre unter anderem das Darmstädter Pharma- und Chemieunternehmen Merck über dessen Investmentarm M Ventures (nicht zu verwechseln mit M Venture von Mast-Jägermeister). Der Wagniskapitalgeber Atlantic Food Labs war schon zuvor an Legendairy Foods beteiligt. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 14:02 Uhr, ene)