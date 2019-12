+++ Adjust eröffnet Büro in Mexiko City +++

Das Berliner Adtech-Startup Adjust expandiert nach Lateinamerika. Dazu eröffnet die Firma ein Büro in Mexiko City. In der Region hat das Startup nach eigenen Angaben bereits Kunden, darunter die E-Commerce-Plattform Dafiti. Die Expansion kann Adjust durch seine jüngste Mega-Finanzierungsrunde realisieren: Im Juni hatte das Startup 200 Millionen Euro eingesammelt. Die 2013 gegründete Firma beschäftigt 400 Mitarbeiter in 16 Büros weltweit, darunter New York, Paris, Tokio, Tel Aviv und Jakarta. Man werde das Team im Jahr 2020 signifikant vergrößern, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. (Quelle: Unternehmen, Montag, 11:45 Uhr, ps)

+++ 250.000 Euro Geldbuße gegen Sky Deutschland +++

Wegen unerlaubter Telefonwerbung hat die Bundesnetzagentur gegen den Bezahlsender Sky Deutschland eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 Euro verhängt. „Sky hat das Verbot unerlaubter Telefonwerbung wiederholt missachtet und Verbraucher teilweise in erheblicher Weise belästigt. Gegen solche Wiederholungstäter verhängen wir hohe Bußgelder,“ begründete Behördenchef Jochen Homann am Montag die Entscheidung. Es hätten zuletzt rund 1.000 Anzeigen vorgelegen. Demnach habe Sky Call Center zur Kundenakquise beauftragt. Diese hätten dann ohne wirksame Werbeeinwilligung potenzielle oder ehemalige Sky-Kunden angerufen und für einen Vertragsabschluss geworben. (Quelle: Reuters, Montag, 11:42 Uhr, lks)

+++ Rocket Internet kauft 19 Millionen Aktien zurück +++

Das Berliner Unternehmen und United Internet haben ihre Beteiligungen entflechtet. Rocket hat Anfang Dezember ein öffentliches Rückkaufangebot gestartet, wobei mehr Anleger als geplant ihre Wertpapiere verkaufen wollen. Das Angebot bezog sich auf 15 Millionen Aktien, etwa zehn Prozent des Grundkapitals, wovon allein elf Millionen United Internet gehörten. Oli Samwer hat daher angekündigt, die verbliebenen Aktien zum Angebotspreis von 21,50 Euro zu erwerben. Aktuell gehören dem Rocket-Chef 44 Prozent. (Quelle: Unternehmen, Montag, 11:39 Uhr, lks) Anzeige

+++ Tencent will 10 Milliarden in Europa investieren +++

Der chinesische Technologiekonzern Tencent plant massive Investitionen in Europa und Deutschland im kommenden Jahr. „2020 werden wir mehr als zehn Milliarden Dollar in Europa investieren, rund ein Drittel davon in Deutschland“, sagte Li Shiwei, Europachef der Cloudsparte des Konzerns dem Handelsblatt. Li kündigte an, das Engagement in Europa auszubauen und in „interessante“ Firmen investieren zu wollen. (Quelle: Reuters, Montag, 08:26 Uhr, lks)

+++ Japaner wollen bei Here Technologies einsteigen +++

Die japanischen Konzerne Mitsubishi und NTT wollen sich in großem Stil bei dem von deutschen Autobauern kontrollierten Kartendienst Here Technologies einkaufen. Der Autobauer Mitsubishi und der Telekommunikationskonzern Nippon Telegraph and Telephone (NTT) wollten gemeinsam eine Beteiligung von 30 Prozent an Here erwerben, teilte Here am Freitag mit. Die beiden japanischen Großkonzerne würden über ihre neu gegründete, gemeinsam gehaltene Holdinggesellschaft COCO Tech Holding mit Sitz in den Niederlanden in den in Amsterdam ansässigen Kartendienst investieren. Finanzielle Details wurden zunächst nicht bekannt. Here wurde von den deutschen Autobauern BMW, Daimler und VW gekauft, um das autonome Fahren voranzutreiben. (Quelle: Reuters, Freitag, 09:20 Uhr, heu)