+++ CES: Ford plant Robotaxis für 2021 +++

Der US-Fahrzeugkonzern Ford will Ende kommenden Jahres in Miami, Austin und Washington D.C. Robotaxis auf die Straße bringen. Der Hersteller will aber keinen eigenen Taxidienst aufbauen, sondern die Fahrzeuge anderen Plattformen wie Uber oder Lyft anbieten, wie die DPA berichtet. Die Software zum autonomen Fahren wird dabei von der Firma Argo AI entwickelt, die zur Hälfte Ford und Volkswagen gehört. Ford setze dabei zunächst auf Hybrid-Antriebe mit Verbrennungsmotor statt auf reine Elektrofahrzeuge. (Quelle: Handelsblatt, Donnerstag, 14:40 Uhr, ho.)

+++ EU finanziert Tank-App mit 2 Millionen Euro +++

Das Karlsruher Startup Pace Telematics hat Fördermittel in Höhe von zwei Millionen Euro vom EU-Programm Horizon 2020 bekommen. Pace Telematics arbeitet seit 2017 an Cloud-Lösungen, die Autos smart machen sollen. Seit Ende 2019 bieten die Karlsruher obendrein eine App an, über die Kunden Tankstellen in der Umgebung finden können. Mit den Fördermitteln will Pace Telematics sein Angebot ausbauen und deutschlandweit bargeldloses Tanken anbieten. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 13:46 Uhr, lks) Anzeige

+++ Hamburg will Games-Startups mit einer halben Million fördern +++

Von 2020 bis 2023 will die Stadt Hamburg Startups aus der Games-Branche mit 520.000 Euro pro Jahr fördern. Firmen mit Sitz oder einer Betriebsstätte in Hamburg können Zuschüsse von bis zu 80.000 Euro für die Prototypenentwicklung beantragen. Zudem soll ein Inkubator aufgesetzt werden, über den bis zu fünf Teams drei Monate lang mit kostenlosen Arbeitsplätzen, Workshops und je 15.000 Euro unterstützt werden. Abgewickelt wird die finanzielle Förderung durch die Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH, die sich vorgenommen hat, die Games-Szene in der Stadt zu stärken. Aus der Hansestadt kommt etwa der Spieleentwickler Playa Games, der 2018 für 20 Millionen Euro verkauft wurde. (Quelle: Pressemitteilung, Donnerstag, 12:22 Uhr, ps)

+++ Hamburger Insurtech für 28 Millionen weiterverkauft +++

Gesellschafterwechsel bei Sum Cumo: Das 2010 gegründete Insurtech aus Hamburg, das Software für Versicherungen und Lotteriebetreiber entwickelt, wird für bis zu 28,4 Millionen Euro an den US-Anbieter Sapiens verkauft. Zuvor war Sum Cumo bereits fünf Jahre lang im Besitz der Bayrischen Versicherungsgesellschaft. Als Grund für den Verkauf nannte das Startup auf Nachfrage hohes personelles Wachstum. So sei das Unternehmen innerhalb von drei Jahren von 57 auf zuletzt 158 Mitarbeiter gewachsen. Zudem will sich der US-Anbieter Sapiens stärker auf den europäischen Markt konzentrieren. In Szenekreisen war Sum Cumo bekannt geworden, nachdem in zehn Jahren kein einziger Mitarbeiter gekündigt haben soll. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 17:30 Uhr, hue)

+++ US-Fitness-Startup wird zum Unicorn +++

Der Fitnessanbieter Classpass schließt eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 285 Millionen US-Dollar ab. Das Unternehmen wird damit mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet und erreicht so Unicorn-Status. Classpass, Wettbewerber vom deutschen Urban Sports Club, will sein Wachstum im DACH-Raum nach eigenen Angaben weiter ausbauen. Aktuell ist das US-Startup in Deutschland in Berlin, Hamburg und München vertreten. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 15:00 Uhr, heu)

+++ Social Chain investiert 1,5 Millionen Euro in Koro +++

Das Social-Media-Unternehmen von „Die Höhle der Löwen“-Investor Georg Kofler steckt 1,5 Millionen Euro in sein Portfolio-Startup Koro. Koro verkauft Nüsse und Trockenfrüchte, sowohl online als auch im Einzelhandel. Das Kapital wolle das Berliner Startup nach eigenen Angaben für Marketing und Wachstum nutzen. Social Chain ist neben den beiden Gründern Constantinos Calios und Piran Asci der einzige Anteilshaber. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 14:26 Uhr, lks)