+++ Millioneninvestment für Industrie-Startup Enlyze +++

Das Aachener Startup Enlyze hat eine Seed-Finanzierungsrunde in siebenstelliger Höhe abgeschlossen. Das entdeckte der Analysedienst Startupdetector. An der Runde beteiligten sich die Wagniskapitalgeber 42Cap, Profounders Capital und System One, außerdem die Business Angels Charles Songhurst und Nicolas Mohr. Die RWTH-Aachen-Absolventen Julius Scheuber, Henning Wilms, Clemens Hensen und Deniz Saner gründeten Enlyze 2017. Die vergangenen Jahre entwickelten sie ihr Produkt, 2020 soll es auf den Markt kommen, so Wilms gegenüber Gründerszene. Das Team bietet eine Software an, mit der Industrieunternehmen ihre Maschinen überwachen und die Produktionsdaten analysieren können. Mit dem neuen Kapital sollen laut Wilms bis zu 15 Mitarbeiter eingestellt und das Büro nach Köln verlegt werden. (Quelle: Startupdetector/Unternehmen, Montag, 10:30 Uhr, ps)

+++ Frankfurter Fintech Giroxx verkauft +++

Der Londoner Finanzdienstleister INTL FCStone übernimmt das Finanz-Startup Giroxx aus Frankfurt am Main. Dieses bietet Auslandsüberweisungen für kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. INTL FCStone will mit einer Reihe von Übernahmen wie dieser nach eigener Aussage sicherstellen, dass seine Kunden „nicht negativ durch den Brexit beeinträchtigt werden”. Die Kaufsumme ist nicht bekannt. (Quelle Unternehmen, Montag, 10:29 Uhr, tib)

+++ Venture-Capital-Invesitionen auf Rekordhoch +++

32.776: So viele Venture-Capital-Finanzierungen wurden laut einer Analyse der Startup-Datenbank Crunchbase in 2019 abgewickelt – ein neuer Rekordwert. Im Jahr davor hatte die Zahl mit 31.913 Deals noch knapp darunter gelegen. Das Volumen der VC-Finanzierungen belief sich in 2019 auf rund 295 Milliarden US-Dollar. Die Mehrheit der Summe floss dabei in Gründungen in der Spätphase. Die 295 Milliarden Dollar sind übrigens kein neuer Rekord. In 2018 hatte das Volumen trotz weniger Deals bei rund 322 Milliarden Dollar gelegen. (Quelle: t3n/Crunchbase, Freitag, 15:30 Uhr, hue)

+++ Gründer verlässt Uber-Tochter Jump +++

Ryan Rzepecki, Gründer von Jump Bikes, das vor 18 Monaten von Uber übernommen wurde, hat sein Unternehmen verlassen. Laut einem Bericht von Business Insider gehen auch weitere Mitglieder des Jump-Gründungsteams. Der Grund könnten Umstrukturierungen bei Uber sein, die sich auch auf den Bereich New Mobility auswirken. Die knallroten Elektrofahrräder und E-Tretroller des Startups können seit vergangenem Jahr auch in Berlin und München ausgeliehen werden. (Quelle: Business Insider Deutschland, Freitag, 14:55 Uhr, tib)

+++ 7 Millionen für Münchner Fintech Xpay +++