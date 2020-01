+++ Bayern Kapital verkauft Anteile an Münchner Startup Cunesoft +++

Die VC-Gesellschaft Bayern Kapital hat zusammen mit den Co-Investoren High-Tech Gründerfonds (HTGF) und Occident seine Anteile an Cunesoft verkauft. Neuer Eigentümer des Münchner Unternehmens ist die britische Softwarefirma Phlexglobal. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Bayern Kapital und der HTGF hatten sich im Rahmen der Seed-Runde 2014 an Cunesoft beteilgt. Occident stieg als Lead-Investor im Rahmen der Series-A-Runde 2016 ein. Cunesoft wurde 2013 von Rainer Schwarz und David Koppers gegründet, das Unternehmen entwickelt eine KI für Pharmakonzerne. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 09:00 Uhr, sh) Anzeige

+++ Raisin übernimmt Fintech-Anbieter für US-Expansion +++

Die Berliner Zinsplattform Raisin, bekannt für die Marke Weltsparen, übernimmt den US-Technologieanbieter Choice Financial Services für eine nicht genannte Summe. Raisin expandiert in die USA und muss dafür nach eigenen Angaben sein Produkt mithilfe der Technologie von Choice anpassen. Im 13,2 Billionen US-Dollar schweren US-Einlagemarkt komme es zum Beispiel stärker als in Europa auf individualisierte Finanzprodukte an, heißt es. Zuletzt steckte die Investmentbank Goldman Sachs im vergangenen Sommer 25 Millionen Euro in Raisin. (Quelle: T3n, Mittwoch, 8:49 Uhr, tib)

+++ 17 Millionen Euro für Health-Startup Temedica +++

Das Münchner Startup Temedica hat 17 Millionen Euro eingesammelt. Das Geld kommt von den Wagniskapitalgebern MIG, Santo Venture Capital, G+J Digital Ventures und Salvia sowie dem Business Angel Bernd Wendeln. Temedica entwickelt Apps, die Patienten bei verschiedenen Therapien unterstützen sollen: Die App Waya etwa hilft Übergewichtigen beim Abnehmen, mit Pelvina können Frauen ihren Beckenboden trainieren. Das Startup wurde 2016 gegründet und beschäftigt nach eigenen Angaben 30 Mitarbeiter. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 14:24 Uhr, ps)

+++ Reiseplattform Omio startet in den USA +++

Die Reisebuchungsplattform Omio (früher Goeuro) hat den Eintritt in den US-amerikanischen und kanadischen Markt bekanntgegeben. Für das Startup ist es der erste Schritt zur internationalen Expansion. In der ersten Phase wird Omio in Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen wie Amtrak, VIA Rail Canada, Delta Airlines, United Airlines, Ourbus und Academy Tickets für mehr als 23.000 Bahn- und Buslinien sowie Flüge anbieten. Die jüngste Finanzierungsrunde in Höhe von 150 Millionen US-Dollar durch die Investoren Kinnevik AB, Temasek und Hillhouse wurde im Oktober 2018 bekanntgegeben. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 12:10 Uhr, stü)

+++ Rolls-Royce kauft Berliner Stromspeicher-Startup +++

Rolls-Royce hat 73,1 Prozent der Anteile des Berliner Stromspeicherspezialisten Qinous von Seed-Investoren übernommen, etwa von der Beteiligungsgesellschaft der Investitionsbank Berlin. Die Gründungsgesellschafter sind weiterhin am Unternehmen beteiligt und behalten ihre Funktionen. Über den Kaufpreis wurde Vertraulichkeit vereinbart. Rolls-Royce hatte sich schon im Oktober 2018 mit 19,9 Prozent an dem Startup beteiligt. Qinous entwickelt Batteriespeichersysteme für dezentrale Energieversorgungsnetze, die Mikrogrids genannt werden. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 11:40 Uhr, stü)