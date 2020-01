+++ Nestlé setzt 230-Millionen-Fonds für Verpackungs-Startup auf +++

Der Schweizer Lebensmittelkonzern will Startups fördern, die Alternativen zu umweltschädlichen Plastikverpackungen entwickeln: neuartige Materialien, Nachfüllsysteme oder Recyclinglösungen. Daher hat Nestlé einen Fonds in Höhe von 230 Millionen Euro (250 Millionen Franken) aufgelegt. Die Startups sollen den Schweizern bei ihrem Ziel helfen, in spätestens fünf Jahren nur noch recyclingfähige Verpackungen zu verwenden. Insgesamt 1,4 Milliarden Euro (1,5 Milliarden Franken) will Nestlé nach eigenen Angaben in die Forschung und Entwicklung von plastikfreien Materialien stecken. (Quelle: Unternehmen; Donnerstag, 11:14 Uhr, lks)

+++ Millionen für mobile Ladesäulen von Chargery +++

Das Startup Chargery entwickelt Fahrradanhänger, die mit Akkus beladen sind und so Elektroautos aufladen können. Nun steckten die Altgesellschafter eine siebenstellige Summe in die Berliner Firma, darunter der Helvetia Venture Fund und der Mobility-Risikokapitalgeber Vinci B.V. Die Investoren stiegen vor einem halben Jahr in einer Seed-Runde ein. Auch der Autovermieter Sixt ist an Chargery beteiligt. Mit dem Kapital will das Startup in weitere deutsche Städte expandieren. (Quelle: Unternehmen; Donnerstag, 11:03 Uhr, lks)

+++ Aboalarm-Gründer wird Chef bei Allianz-Fintech +++

Bernd Storm, Mitgründer von Aboalarm und der Konferenz Bits&Pretzels, hat einen neuen Job: Seit Januar fungiert Storm als Geschäftsführer bei Iconic Finance, dem Startup-Projekt der Allianz. Der Versicherungsriese plant eine digitale Finanzlösung, die neben einem Girokonto auch einen Vertragsmanager für Policen und Stromanbieter enthalten soll. Das Portal soll noch in der ersten Jahreshälfte online gehen. (Quelle: finanz-szene.de, Donnerstag, 09:55 Uhr, hue)

+++ Gesundheitsfonds bereits 80 Millionen Euro stark +++

Heal Capital, der neue von den privaten Krankenversicherern finanzierte Digital-Health-VC, wächst weiter: Bereits kurz nach der Ankündigung Ende 2019 hat der Fonds 80 Millionen Euro von den Privaten Krankenversicherungen erhalten – und ist somit auf dem Weg, das Zielvolumen von 100 Millionen Euro zu erreichen. Ab Februar 2020 wird zudem Investment-Manager Christian Weiß das Team des Gesundheitsfonds als neuer Partner und Geschäftsführer leiten. (Quelle: Heal Capital; Mittwoch; 16:30 Uhr, stü)

+++ Siebenstellig für Callcenter-Software aus der Schweiz +++

Das Startup Serviceocean hat sich eine Finanzierung in siebenstelliger Höhe gesichert. Die Firma aus St. Gallen verkauft ein Tool, mit dem Firmenkunden minutengenaue Rückrufe anbieten können. Die Pre-Series-A führte die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Fortyone AG an. Weiteres Geld gab es vom IT-Dienstleister MS Direct, der Investorengruppe Five2Grow sowie dem Ex-CEO der Helvetia Versicherungen Stefan Loacker. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 14:14 Uhr, lks)