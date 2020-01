+++ Sammelklage gegen Facebook +++

Vier Unternehmen haben den Internetkonzern wegen angeblich wettbewerbswidrigen Verhaltens verklagt. Sie werfen Facebook vor, Entwicklern den Zugang zur Plattform versperrt zu haben. Laut Klageschrift, die an einem Bundesgericht in Kalifornien eingereicht wurde, streben die Kläger eine Sammelklage an und verlangen einen nicht näher bezifferten Schadenersatz. Die Entwickler einiger kleiner Apps haben den Erfolg ihrer Firmen auf dem Zugang zu Nutzerdaten von Facebook aufgebaut. Der Konzern verwehrt seit 2012 einigen Apps den Zugriff, während andere dies immer noch dürfen. Facebook kommentierte die jüngste Klage zunächst nicht. (Quelle: Reuters, Freitag, 11:14 Uhr, lks)

+++ Tank-App bekommt zweistelliges Millioneninvestment +++

Das 2014 gegründete Startup Thinxnet hat für sein Mobility-Produkt Ryd eine Finanzierung in zweistelliger Millionenhöhe abgeschlossen. Eingestiegen sind Mastercard und ein süddeutscher Autobauer. Mit Ryd können Nutzer an der Tankstelle bargeldlos bezahlen und ihr Auto zu einem Smartcar umwandeln. Das Kapital wollen die Münchener für die europäische Expansion verwenden. Erst vergangene Woche hat der Konkurrent Pace Telematics zwei Millionen Euro aus einem EU-Topf bekommen. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 15:16 Uhr, lks) Anzeige

+++ 5,3 Millionen für Caspar-Health aus Berlin +++

Das Berliner Gesundheits-Startup Caspar-Health hat eine Finanzierungsrunde über 5,3 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wurde sie vom auf soziale Unternehmen spezialisierten VC Ananda Impact Ventures. Auch Alt-Investor Atlantic Labs beteiligte sich erneut. Caspar-Health digitalisiert Reha-Behandlungen und bietet sie online über eine Plattform an. Der Umsatz mit dem Verkauf von Softwarelizenzen habe sich von 2018 auf 2019 auf über eine Million Euro vervierfacht, so das Unternehmen. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 15:04 Uhr, tib)

+++ Nestlé setzt 230-Millionen-Fonds für Verpackungs-Startups auf +++

Der Schweizer Lebensmittelkonzern will Startups fördern, die Alternativen zu umweltschädlichen Plastikverpackungen entwickeln: neuartige Materialien, Nachfüllsysteme oder Recyclinglösungen. Daher hat Nestlé einen Fonds in Höhe von 230 Millionen Euro (250 Millionen Franken) aufgelegt. Die Startups sollen den Schweizern bei ihrem Ziel helfen, in spätestens fünf Jahren nur noch recyclingfähige Verpackungen zu verwenden. Insgesamt 1,4 Milliarden Euro (1,5 Milliarden Franken) will Nestlé nach eigenen Angaben in die Forschung und Entwicklung von plastikfreien Materialien stecken. (Quelle: Unternehmen; Donnerstag, 11:14 Uhr, lks)

+++ Millionen für mobile Ladesäulen von Chargery +++

Das Startup Chargery entwickelt Fahrradanhänger, die mit Akkus beladen sind und so Elektroautos aufladen können. Nun steckten die Altgesellschafter eine siebenstellige Summe in die Berliner Firma, darunter der Helvetia Venture Fund und der Mobility-Risikokapitalgeber Vinci B.V. Die Investoren stiegen vor einem halben Jahr in einer Seed-Runde ein. Auch der Autovermieter Sixt ist an Chargery beteiligt. Mit dem Kapital will das Startup in weitere deutsche Städte expandieren. (Quelle: Unternehmen; Donnerstag, 11:03 Uhr, lks)