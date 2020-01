+++ Vodafone steigt bei Facebooks Digitalwährung Libra aus +++

Vodafone verabschiedet sich von Facebooks geplanter Kryptowährung Libra. Das berichtet unter anderem BBC. „Die Vodafone Group hat beschlossen, aus der Libra Association auszutreten”, teilte ein Sprecher des Mobilfunkunternehmens mit. Man wolle sich in Zukunft lieber auf das eigene mobile Zahlungssystem M-Pesa konzentrieren. Die Libra Association selbst sagte, dass sich durch den Verlust der Unterstützer nichts am Libra-Projekts ändern werde. Im vergangenen Jahr waren bereits Paypal, Ebay, Visa, Mastercard und Stripe abgesprungen. Facebook will mit Libra Transaktionskosten senken und den Zugang zum Finanzsystem für Entwicklungsländer erleichtern. (Quelle: BBC, Mittwoch, 11:00 Uhr, sh)

+++ Banken aus aller Welt arbeiten an gemeinsamer Digitalwährung +++

Die EZB, die Bank von England und weitere Notenbanken haben eine Kooperation zu digitalem Zentralbankgeld aus der Taufe gehoben. In einer neuen Arbeitsgruppe wollen sie sich darüber austauschen, was für die Einführung eigener Digital-Devisen sprechen könnte. Geleitet werden soll die Gruppe vom ehemaligen EZB-Direktor Benoit Coeure. Auch die japanische Notenbank, die Bank von Kanada, Schwedens Riksbank, die Schweizer Notenbank und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) seien beteiligt. Der Vorstoß folgt auf Facebooks Ankündigung, eine unternehmenseigene Kryptowährung (Libra) auf den Markt bringen zu wollen. Die EZB-Chefin Christine Lagarde hatte danach gefordert, Notenbanken sollten bei der Entwicklung von Digitalwährungen vorneweg gehen. Es gebe eine Nachfrage danach und darauf müsse reagiert werden. (Quelle: Reuters, Dienstag, 15:19 Uhr, ps)

+++ Französischer Penta-Konkurrent bekommt 104 Millionen +++

Parallel zum offiziellen Deutschlandstart verkündet der Pariser Geschäftskonten-Anbieter Qonto den Abschluss einer großen Finanzierungsrunde. 104 Millionen Euro sammelt die Neobank für KMU und Selbstständige nach eigenen Angaben vom chinesischen Tech-Konzern Tencent und anderen Geldgebern ein, darunter dem von Peter Thiel mitgegründeten Fonds Valar. Ein wesentlicher Teil der Summe sei für das Wachstum in Deutschland vorgesehen, so das Startup in einer Mitteilung. Nach Informationen des Magazins Finance Forward ist der deutsche Business-Banking-Konkurrent Penta gerade dabei, finanziell nachzuziehen – und immerhin bis zu 30 Millionen Euro von Investoren einzusammeln. (Quelle: Unternehmen/Finance Forward, Dienstag, 15:03 Uhr, ene)

+++ Lufthansa investiert in Reise-Startup aus dem Silicon Valley +++

Die Lufthansa Group hat eine Minderheitsbeteiligung an Tripactions erworben, einer Plattform für das Management von Geschäftsreisen aus Palo Alto, Kalifornien. Die Unternehmen haben eine strategische Partnerschaft vereinbart, eine Investitionssumme wurde nicht genannt. Tripactions ist nach Angaben der Lufthansa deren viertes Tech-Investment über den Lufthansa Innovation Hub. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:24, tib) Anzeige

+++ Disney gibt neuen Starttermin für Disney Plus bekannt +++

Der Streamingdienst Disney Plus startet hierzulande eine Woche früher als geplant. Laut offizieller Seite geht die Plattform am 24. März an den Start. Ursprünglich war der 31. März geplant gewesen. Auch die Preise für den deutschen Markt sind jetzt bekannt. Disney verlangt pro Monat 6,99 Euro für den Zugang zu seinem Service. Das Jahresabo kostet 69,99 Euro. In den USA startete Disney Plus im November 2019. Seitdem wurde die App dort 41 Millionen Mal im App Store und bei Google Play heruntergeladen und erzielte einen Umsatz von fast 100 Millionen US-Dollar. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 09:50 Uhr, sh)

+++ Shop Apotheke steigert Umsatz um 30 Prozent +++

Die Online-Apotheke Shop Apotheke hat ihre selbst gesteckten Jahresziele für 2019 erreicht, meldet Reuters. Der Umsatz sei im vergangenen Jahr um rund 30 Prozent auf 701 Millionen Euro gewachsen. Die operative Umsatzrendite (Ebitda) liege nach ersten Berechnungen innerhalb der avisierten Spanne von minus zwei bis minus 2,3 Prozent. Als Grund für den Umsatzsprung nannte der Vorstand den Anstieg der aktiven Kunden auf 4,7 Millionen von zuvor 3,5 Millionen. Aufgrund der geplanten Einführung elektronischer Rezepte im kommenden Jahr rechne Shop Apotheke mit weiteren Wachstumsschüben. (Quelle: Reuters, Dienstag, 09:25 Uhr, sh)

+++ Meditations-App 7Mind an Verlag verkauft +++

Die Südwestdeutsche Medienholding (der Konzern hinter der Süddeutschen Zeitung) hat das Berliner Startup 7Mind für eine nicht genannte Summe übernommen. Das Jungunternehmen bietet eine App an, die Nutzern das Meditieren beibringt. 1,5 Millionen User haben die App nach Angaben des Startups bisher genutzt. Jonas Leve und Manuel Ronnefeldt gründeten 7Mind 2014, sie werden ihre Posten als Geschäftsführer auch zukünftig behalten. Mit der Übernahme lege man „den Grundstein für den Aufbau einer digitalen Gesundheitsplattform”, so die Medienholding in einer Mitteilung. Sie solle das Unternehmen „unabhängiger von traditionellen Erlösquellen” machen. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 09:19 Uhr, ps)

+++ 1.500 Beschäftigte: Neuer Apple-Standort in München +++

Apple folgt Google und stockt in München auf: Der US-Techkonzern habe ein neues Bürogebäude mit Platz für 1.500 Mitarbeiter angemietet, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Auf der Apple-Webseite sind für den Standort München mehr als 60 Stellenprofile aus dem Bereich Forschung und Entwicklung ausgeschrieben. Derzeit arbeiten im „Bavarian Design Center” nach Unternehmensangaben rund 300 Ingenieure aus 40 Ländern. (Quelle: Sueddeutsche.de, Montag, 17:00 Uhr, ho.)

+++ Sono Motors sammelt doch noch 50 Millionen ein +++

Das Münchner Startup Sono Motors kann das Solarauto Sion nun doch bauen. Die Firmengründer sammelten in einer der europaweit größten Crowdfundig-Aktionen mehr als 50 Millionen Euro ein, nachdem ihnen im vergangenen Jahr das Geld ausgegangen war. „Statt aufzugeben wer wir sind, kämpfen wir gemeinsam für das, woran wir glauben“, schreiben die Jungunternehmer auf ihrer Internetseite. Der Sion kann dank Solarzellen in der Karosserie kurze Strecken von bis zu 34 Kilometern mit reiner Sonnenenergie fahren und auch an der Steckdose aufgeladen werden. 10.000 Interessenten haben das Auto, das für 25.500 Euro zu haben ist, gegen Anzahlung bereits bestellt. Die Produktion soll 2022 starten. (Quelle: Reuters, Montag, 11:10 Uhr, tib)