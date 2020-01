+++ Millionen und Managerwechsel bei Health-Startup Medidate +++

Medidate wurde 2014 gegründet und vermittelt Patienten online an Schönheitschirurgen. Nun erhielt das Startup eine Millionenfinanzierung von seinen Bestandsinvestoren, unter anderem dem VC Earlybird. Die genaue Finanzierungshöhe verrät das Unternehmen auf Nachfrage nicht. Außerdem wechseln die beiden Gründer der Plattform in eine beratende Rolle, nach eigenen Angaben auf eigenen Wunsch. Neuer CEO wird der Unternehmer Tim Nilsson. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 10:30 Uhr, heu)

+++ Probleme bei Just-Eat-Übernahme drücken Takeaway-Aktien +++

Der niederländische Essenslieferdienst Takeaway, Mutter von Lieferando, hat 90,2 Prozent der Aktien an seinem britischen Konkurrenten Just Eat sicher und will die übrigen Anteilseigner zwangsweise abfinden. Die Just–Eat-Aktionäre bekommen Takeaway.com-Aktien im Wert von 6,2 Milliarden Pfund. Das fusionierte Unternehmen soll von Anfang Februar an an den Börsen in London und Amsterdam unter dem Namen Just Eat Takeaway.com gehandelt werden. Doch eine Wettbewerbs-Überprüfung der Übernahme des Rivalen setzt Takeaway zu. Die Aktien der Lieferando-Mutter verlieren in Amsterdam drei Prozent. Die von Just Eat fallen in London ebenso stark. Eine Blockade des Deals durch die britischen Wettbewerbshüter sei aber unwahrscheinlich, schreibt der Analyst Harry Read von der Investmentbank Liberum. (Quelle: Reuters, Freitag, 10:25 Uhr)

+++ Studie: Tech-Events mit den meisten Speakerinnen +++

Studierende der Berlin School of Business and Innovation (BSBI) haben den Frauenanteil auf den Bühnen deutscher und internationaler Tech-Konferenzen untersucht. Hierzulande lagen die Republica (45 Prozent Speakerinnen) und das Tech Open Air (43 Prozent) vorn, die letzten Plätze belegen die Rise of AI (15 Prozent) und die Tech Week Frankfurt (14 Prozent). Durchschnittlich liegt der Sprecherinnen-Anteil in Deutschland demnach bei 29 Prozent, also noch unter dem Frauenanteil in den Aufsichtsräten der Dax-Konzerne, der im vergangenen Jahr erstmals die 30-Prozent-Marke überschritt. Außerhalb Deutschlands sieht es laut der Studie noch schlechter aus: Nur 22 Prozent Frauen sprechen hier durschnittlich auf Tech-Events. (Quelle: BSBI, Donnerstag, 11:18 Uhr, tib)

+++ Alphapet bekommt neuen Investor und übernimmt Konkurrenten +++

Der Private-Equity-Investor Capiton beteiligt sich mit 36 Prozent an dem Münchner Tierfutterunternehmen Alphapet. Die genaue Höhe des Investments ist nicht bekannt. Mithilfe des neuen Investors übernimmt das Startup den Wettbewerber Healthfood24, der die Hundefuttermarke Wolfsblut betreibt. Wolfblut soll als eigene Marke bestehen bleiben, so Alphapet. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 09:45 Uhr, heu)

+++ Bericht: Tier Mobility interessiert sich für E-Roller von Coup +++

Das Berliner Startup Tier Mobility überlegt, die Elektroroller des kürzlich eingestellten Sharing-Anbieters Coup zu kaufen. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Capital unter Berufung auf Quellen aus dem Unternehmensumfeld. An der Marke Coup sei Tier Mobility allerdings nicht interessiert, heißt es in dem Bericht. Das Unternehmen, das bislang nur E-Tretroller vermietet, würde sein Sharing-Angebot damit erheblich ausweiten. Ein Tier-Sprecher wollte den Sachverhalt laut Capital nicht kommentieren. Die Bosch-Tochter Coup hatte ihren Service im November wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit beendet. (Quelle: Capital, Mittwoch, 16:35 Uhr, tib)