Die aktuellen Kurznachrichten:

+++ Pokémon-Go-Spieler bringen Dortmund Millionen ein +++

49 Millionen Euro spülte das Pokémon Go Fest, ein Event für Anhängerinnen und Anhänger des einst gehypten Augmented-Reality-Spiels, in die Kassen der Metropolregion Rhein-Ruhr. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Erhebung des Entwicklers Niantic und des Statistikdienstes Statista. Demnach gab jeder der insgesamt 86.000 Gäste für das Event, das vom 4. bis 7. Juli 2019 im Dortmunder Westfalenpark stattfand, im Schnitt 294 Euro für Hotels, Essen, Trinken und Co. aus. Dazu kamen unter anderem die Betriebskosten von Niantic. Der Entwickler ließ Dortmund 2019 bereits zum zweiten Mal zur Austragungsfläche von offiziellen Pokémon-Go-Spielen werden. Ob es in diesem Jahr ein vergleichbares Event in Dortmund geben wird, steht noch nicht fest. (Quelle: Niantic/Statista, Dienstag, 15:29, ene) Anzeige

+++ 20,2 Millionen Euro für Frontify +++

Das Schweizer Startup Frontify hat eine Series-B-Finanzierung über umgerechnet rund 20,2 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wird die Runde von EQT Ventures unter Mitbeteiligung von Altinvestoren wie Blossom Capital, Datartis Ventures und Tenderloin Ventures. Mit dem Kapital will Frontify nach eigenen Angaben verstärkt ins Ausland expandieren – darunter auch in die USA. Frontify wurde 2013 in St. Gallen gegründet und betreibt eine Online-Plattform, über die Unternehmen ihren Markenauftritt verwalten können. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 12:00 Uhr, hue)

+++ Bonify holt sich Millionenbetrag +++

Eine siebenstellige Summe in nicht genannter Höhe fließt in das Berliner Fintech Bonify. Das Geld stammt von German Media Pool (GMPVC), einem Media-for-Equity-Investor aus Berlin, der Medienkonzerne mit E-Commerce-Unternehmen verbindet. Das bereits 2015 gegründete Bonify betreibt eine Bonitätsplattform, mit der Nutzer ihre Kreditwürdigkeit online überprüfen können. Je nach Finanzsituation erhalten sie dann darauf zugeschnittene Produkt- und Vergleichsangebote. (Quelle: Unternehmen, Montag, 13:30 Uhr, hue)

+++ Tüv investiert in Münchner Startup Authorized.by +++

Der Tüv Saarland ist beim Münchner Startup Authorized.by eingestiegen. Die Prüforganisation hält nach Informationen des Handelsblatts nun 25,1 Prozent an der Firma, die Investmentsumme ist nicht bekannt. Authorized.by prüft Onlineshops auf Echtheit. Wer es durch die Kontrollen des Startups schafft, bekommt ein Siegel für seine Website. So sollen Verbraucher sichergehen können, in einem Shop nicht auf Betrüger hereinzufallen. (Quelle: Handelsblatt, Montag, 9:18 Uhr, ps)

+++ E.go verfehlt Verkaufsziele +++

Das Aachener Elektroauto-Startup e.Go hat seine für 2019 gesteckten Verkaufsziele weit verfehlt. Statt wie ursprünglich geplant 1.000 Fahrzeuge zu verkaufen, fanden im vergangenen Jahr lediglich 540 Stück einen Kunden. „Es ist nicht planmäßig gelaufen, aber wir haben es besser hingekriegt als viele andere”, sagte Firmengründer Günther Schuh. Der Inhaber des Lehrstuhls für Produktionssystematik an der RWTH Aachen war mit dem Post-Transporter Streetscooter bekannt geworden. Trotz der verfehlten Ziele will e.Go im kommenden Jahr rund 5.100 Elektrofahrzeuge produzieren. (Quelle: Spiegel/DPA, Montag, 9:05 Uhr, hue)