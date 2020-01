+++ Geld für bayerischen Gerüstbau-Roboter +++

Das Startup Kewazo aus Garching bei München baut Roboteraufzüge für Baugerüste. In einer Finanzierungsrunde, angeführt von Altinvestor MIG AG, hat sich das Unternehmen jetzt 2,5 Millionen Euro gesichert. Das gab Kewazo am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt. Mit dem Geld will das Startup nach eigener Aussage eine CE-Zertifizierung erreichen – und bald eine Zulassung erhalten, um seine Lift-Roboter für die Baubranche serienmäßig auf den Markt zu bringen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 11:32, ene)

Anzeige

+++ Rateboard aus Innsbruck wird übernommen +++

Das in Innsbruck beheimatete Hotelsoftware-Startup Rateboard wird für einen nicht näher bezifferten Millionenbetrag verkauft. Käufer ist die italienische IT-Gruppe Zucchetti. Rateboard wurde 2015 von Simon Falkensteiner und Matthias Trenkwalder gegründet. Mit der Software des Startups können Hotels unter anderem ihre Preise automatisiert steuern, etwa indem Buchungslagen sowie Ferienzeiten, Wetter und Messetermine berücksichtigt werden. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 11:16 Uhr, hue)

+++ 3,9 Millionen Euro für 3D-Druck-Startup +++

Das Zürcher Startup 9T Labs bietet Nachrüstsets für handelsübliche 3D-Drucker, damit diese auch Drucke aus Carbon herstellen können. Nun hat das Unternehmen eine Anschubfinanzierung über umgerechnet rund 3,9 Millionen Euro erhalten. An der Runde beteiligten sich neben Altinvestor Wingman Ventures auch neue Geldgeber, etwa die Schweizer VCs Investiere und Technology Fund. Unterstützt wird 9T Labs auch von der Europäischen Raumfahrtorganisation Esa. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 11:01 Uhr, hue)

+++ Smunch-Konkurrent erhält Millionen +++

Frisch zubereitete Mittagsgerichte für Firmen ohne Kantine: Das Münchner Liefer-Startup Bella & Bona hat den Abschluss einer Finanzierungsrunde über rund 2,7 Millionen Euro verkündet. Hauptgeldgeber ist demnach die US-Startup-Schmiede Plug and Play, zudem sollen sich namentlich nicht genannte Investoren aus dem Rocket- und ehemaligen Foodora-Umfeld beteiligt haben. Bella & Bona wurde 2018 gegründet und konkurriert mit dem Berliner Anbieter Smunch, wo es kürzlich jedoch zu einer Entlassungswelle kam. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 17:30 Uhr, hue)

+++ Pokémon-Go-Spieler brachten Dortmund Millionen ein +++

49 Millionen Euro spülte das Pokémon Go Fest, ein Event für Anhängerinnen und Anhänger des einst gehypten Augmented-Reality-Spiels, in die Kassen der Metropolregion Rhein-Ruhr. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Erhebung des Entwicklers Niantic und des Statistikdienstes Statista. Demnach gab jeder der insgesamt 86.000 Gäste für das Event, das vom 4. bis 7. Juli 2019 im Dortmunder Westfalenpark stattfand, im Schnitt 294 Euro für Hotels, Essen, Trinken und Co. aus. Dazu kamen unter anderem die Betriebskosten von Niantic. Der Entwickler ließ Dortmund 2019 bereits zum zweiten Mal zur Austragungsfläche von offiziellen Pokémon-Go-Spielen werden. Ob es in diesem Jahr ein vergleichbares Event in Dortmund geben wird, steht noch nicht fest. (Quelle: Niantic/Statista, Dienstag, 15:29, ene)