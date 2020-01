+++ 25 Millionen für Versicherungs-Startup des Hitfox-Gründers +++

Das Insurtech Gabi mit Sitz in San Francisco sammelt in einer Series B rund 25 Millionen Euro (27 Millionen US-Dollar) vom Investmentarm des Staatsfonds von Abu Dhabi, Mubadala Capital, Project A und anderen Geldgebern ein. CEO des Startups ist Hanno Fichtner, der zuvor den Berliner Company Builder Hitfox mitgegründet hatte. Gabi bietet einen digitalen Versicherungsmakler für den US-amerikanischen Markt an. Deutsche Pendants zu Gabi sind unter anderem Wefox und Clark. Investor Mubadala finanzierte schon Wefox aus Berlin. (Quelle: Techcrunch/Unternehmen, Donnerstag, 11:52 Uhr, ene) Anzeige

+++ Axa steigt bei Berliner Patienten-Software ein +++

Ein Investment über sechs Millionen Euro hat das Berliner Medizin-Startup Medloop nach eigenen Angaben vom Versicherungsunternehmen Axa und dessen Beteiligungsfirma Kamet Ventures erhalten. Mit dem Geld will das Startup in Deutschland und Großbritannien wachsen. Ärzte können Medloop als Software für den Praxisbetrieb nutzen, etwa für die Abrechnung und zur Verwaltung von Patientendaten; Patientinnen und Patienten mit der B2C-App zum Beispiel Arzttermine vereinbaren und Folgerezepte anfragen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 13:01 Uhr, ene)

+++ Geld für bayerischen Gerüstbau-Roboter +++

Das Startup Kewazo aus Garching bei München baut Roboteraufzüge für Baugerüste. In einer Finanzierungsrunde, angeführt von Altinvestor MIG AG, hat sich das Unternehmen jetzt 2,5 Millionen Euro gesichert. Das gab Kewazo am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt. Mit dem Geld will das Startup nach eigener Aussage eine CE-Zertifizierung erreichen – und bald eine Zulassung erhalten, um seine Lift-Roboter für die Baubranche serienmäßig auf den Markt zu bringen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 11:32, ene)

+++ Rateboard aus Innsbruck wird übernommen +++

Das in Innsbruck beheimatete Hotelsoftware-Startup Rateboard wird für einen nicht näher bezifferten Millionenbetrag verkauft. Käufer ist die italienische IT-Gruppe Zucchetti. Rateboard wurde 2015 von Simon Falkensteiner und Matthias Trenkwalder gegründet. Mit der Software des Startups können Hotels unter anderem ihre Preise automatisiert steuern, etwa indem Buchungslagen sowie Ferienzeiten, Wetter und Messetermine berücksichtigt werden. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 11:16 Uhr, hue)

+++ 3,9 Millionen Euro für 3D-Druck-Startup +++

Das Zürcher Startup 9T Labs bietet Nachrüstsets für handelsübliche 3D-Drucker, damit diese auch Drucke aus Carbon herstellen können. Nun hat das Unternehmen eine Anschubfinanzierung über umgerechnet rund 3,9 Millionen Euro erhalten. An der Runde beteiligten sich neben Altinvestor Wingman Ventures auch neue Geldgeber, etwa die Schweizer VCs Investiere und Technology Fund. Unterstützt wird 9T Labs auch von der Europäischen Raumfahrtorganisation Esa. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 11:01 Uhr, hue)