Die aktuellen Kurznachrichten:

+++ Fintechs haben mehr als 3 Milliarden Euro eingesammelt +++

Deutsche Finanz-Startups haben im vergangenen Jahr erstmalig über drei Milliarden Euro von Investoren oder über Kredite aufgenommen, heißt es in einer Studie von Barkow Consulting. 2018 waren es mit 1,6 Milliarden Euro etwa halb so viele Finanzierungen. Von den 1,7 Milliarden Euro, die 2019 von VCs eingesammelt wurden, kam ein Großteil (61 Prozent) durch die Top-10-Finanzierungsrunden zustande. Insgesamt machten die Fintech-Deals 27 Prozent des Kapitals aller Finanzierungen in dem Jahr aus. (Quelle: Barkow Consulting, Montag, 12:03 Uhr, gr)

+++ E-Sport-Startup Dojo fokussiert jetzt B2B +++

Dojo Madness startete unter anderem mit der Entwicklung von Apps für Nutzer von Spielen wie League of Legends. Künftig wollen die Berliner verstärkt auf Unternehmenskunden setzen. Damit einher geht auch eine Namensänderung: Jetzt firmiert Dojo unter dem Namen Bayes Holding. Das Startup liefert unter anderem In-Game-Daten über seine E-Sport-Daten-Plattform Bedex. Gegründet wurde das Unternehmen von Jens Hilgers, dem Initiator der E-Sport-Liga ESL sowie Gründer des Berliner E-Sport-Clubs G2. (Quelle: Unternehmen, Montag, 11:20 Uhr, gr)

+++ Springlane sammelt eine Million Euro Crowd-Kapital ein +++

Der Onlineshop für Küchengeräte hat über eine Kapilendo-Kampagne eine Million Euro erhalten. In knapp drei Wochen finanzierten 920 Anleger das Düsseldorfer Startup. Springlane will neue Produkte entwickeln und sein Marketing ausbauen, um 2020 erstmals die Gewinnschwelle erreichen zu können, heißt es. Den Break-even habe der Onlineshop 2019 wie einst angekündigt nicht erreicht, da die Ausgaben in der zweiten Jahreshälfte höher waren als erwartet, so Gründer Marius Fritzsche in einem Anleger-FAQ. (Quelle: Kapilendo, Montag, 11:10 Uhr, lks)

+++ 5 Millionen für Bausoftware-Startup +++

Die Baubranche boomt, doch von Digitalisierung ist vielerorts wenig zu spüren. Capmo hat sich deshalb fünf Millionen Euro für seine Bausoftware gesichert. In das Münchner Startup steigt neben den Altinvestoren der Kölner VC Capnamic Ventures ein, ebenfalls neu an Bord sind mehrere Investoren aus dem Umfeld des Center for Digital Technology and Management (CDTM), eine Forschungseinrichtung der TU München. Capmo wurde 2018 gegründet. Mit der Software können Architekten, Bauleiter und Ingenieure sämtliche Vorgänge auf der Baustelle sowie im Büro digital verwalten. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 10:00 Uhr, hue)

+++ Aday von Nina Faulhaber erhält Millionen +++

Praktische, gleichzeitig aber schicke Klamotten direkt an Kundinnen verkaufen: Für diese Idee haben Meg He und die Frankfurterin Nina Faulhaber gerade umgerechnet rund 7,5 Millionen Euro (8,25 Millionen US-Dollar) bekommen. Unter anderem nahm der Venturearm von H&M, seit 2017 an Aday beteiligt, an der aktuellen Serie-A-Runde teil. Ende 2019 eröffneten He und Faulhaber in San Francisco erstmals ein Ladengeschäft. Deutschland mache derzeit nur circa ein Prozent der Umsätze aus, so Faulhaber auf Nachfrage von Gründerszene. Wie hoch diese Umsätze in 2019 waren, will sie nicht beantworten. Der durchschnittliche Bestellwert in dem für das New Yorker Startup wichtigen Onlineshop liege bei umgerechnet rund 213 Euro, so Faulhaber. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 17:32 Uhr, ene) Anzeige

+++ Simulations-Tool holt 27 Millionen Euro +++

Earlybird hat in der 28-Millionen-Euro-Runde von Simscale investiert. Das Startup – ein Spin-off der TU München – bietet Ingenieuren technische Simulationen aus der Cloud. Kunden zahlen für das SaaS-Tool ein Abo. Bisher sollen 150.000 Nutzer die Software verwenden, so das Münchner Unternehmen. Das neue Geld aus der Serie C fließe in das Wachstum der Plattform. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 15:23 Uhr, gr)

+++ Therapie-Startup streicht Finanzierung ein +++

Per App verspricht das Startup Hilfe bei psychischen Problemen, jetzt hat Selfapy aus Berlin sechs Millionen Euro von Investoren erhalten. Das berichtet das Handelsblatt. Beteiligt haben sich an der Runde laut Handelsregister etwa die Tübinger Beteiligungsgesellschaft SHS und der High-Tech Gründerfonds. Das Geld will Selfapy einsetzen, um Studien zum Nutzen der App zu finanzieren. Denn Selfapy soll nach dem Willen des Startups gemäß Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) in die Regelversorgung aufgenommen werden. Ziel ist es, dass sich Nutzerinnen und Nutzer die Kosten von der gesetzlichen Krankenkasse erstatten lassen können. (Quelle: Handelsblatt/Handelsregister, Donnerstag, 12:32 Uhr, ene)