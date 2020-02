Die aktuellen Kurznachrichten:

+++ 130 Millionen Umsatz bei Marley Spoon +++

Das Berliner Kochboxen-Startup konnte seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 41 Prozent gegenüber 2018 steigern. Marley Spoon setzte 2019 rund 130 Millionen Euro um, erwartet waren maximal 128 Millionen Euro. Die Marge konnte das Startup um vier Prozentpunkte auf 25 Prozent erhöhen. Marley Spoon verfolgt weiterhin das Ziel, bis Ende 2020 profitabel zu sein. (Quelle: Unternehmen Dienstag, 11:44 Uhr, lks)

+++ Neuer Fonds für Fintech und Proptech startet +++

VR Ventures ist ein neuer Venture-Capital-Fonds der Volks- und Raiffeisenbanken, der bevorzugt in der Finanz- und Immobilienbranche investiert. Dahinter steht das Team von Berliner Volksbank Ventures, das Investmentvehikel der gleichnamigen Bank, in Kooperation mit Redstone, ein VC-Berater, der unter anderem von StudiVZ-Alumni Michael Brehm geleitet wird. Insgesamt haben sich zehn Investoren mit insgesamt rund 40 Millionen Euro am Fonds beteiligt. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 11:38 Uhr, gr)

+++ Batterie-Startup schließt Serie A ab +++

Instagrid hat eine Finanzierungsrunde über 8,5 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wird die Serie A von SET Ventures aus Amsterdam. Daneben sind auch die Altgesellschafter High-Tech Gründerfonds aus Bonn und Senalita Ventures aus Österreich dabei, sowie ein deutsches Family Office. Instagrid stellt portable Batterien für unter anderem Bauarbeiter her. Das Startup mit Sitz in Ludwigsburg wurde 2018 von Sebastian Berning und Andreas Sedlmayr gegründet. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 11:29 Uhr, gr)

+++ Millionenbetrag für Wiener Healthtech-Startup +++

Mit der Versicherungs-App Hi Health können Privatpatienten Rechnungen einscannen und bei der Krankenkasse einreichen. Das Unternehmen aus Österreich hat jetzt in einer Finanzierungsrunde einen mittleren einstelligen Millionenbetrag eingesammelt. Das Geld stammt vom bekannten VC Speedinvest, dem US-Fonds Pacific 8 Ventures und dem UK-Fonds Seedcamp. Mit dem frischen Kapital soll das Team “signifikant” vergrößert und das Produkt ausgebaut werden. Gegründet wurde Hi Health von Sebastian Gruber und Fredrik Debong, der bereits die Diabetes-Plattform Mysugr startete. (Quelle: Unternehmen, Montag, 15:40 Uhr, gr)

+++ Wirecard-Konkurrenten fusionieren +++

Der Zahlungsdienstleister Worldline übernimmt den Anbieter Ingenico, der mit 7,8 Milliarden Euro bewertet wird. Die beiden Firmen aus Frankreich stehen in Konkurrenz zur deutschen Wirecard-Bank und wickeln Zahlungen für Händler ab. Sie kommen zum Einsatz, wenn Menschen im Internet einkaufen oder im Laden mit dem Handy zahlen. (Quelle: Handelsblatt, Montag, 14:35 Uhr, gr)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash; Bild bei Social Media von Wirecard: Getty Images / CHRISTOF STACHE